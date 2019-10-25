頻繁談論香港局勢　李顯龍在擔心什麼？

中國香港反修例暴力示威活動持續數月，迄今仍未平息。針對此事件的相關動態，中國國內、海外的輿論聲一直不斷。而在眾多的聲音之中，新加坡取代香港國際金融地位的呼聲隨之而起。

自香港6月示威活動至今，不少輿論都在談論，新加坡將會成為該事件的獲益者，並極有可能取代香港成為國際金融中心。此聲音的根據是始於香港與新加坡近期的投資、服務業的數據變化。

路透社此前引述一位香港金融顧問表示：「一名香港商界大亨擔憂香港形勢，已將香港花旗銀行賬戶中的1億美元轉移到新加坡。」

美國彭博社10月3日也報道說，美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）方面稱，由於香港暴力示威不斷升級，截至2019年8月底，香港本幣存款出現淨流出，而新加坡外幣存款淨流入，從數據上看，目前已有30億至40億美元的存款從中國香港轉移至新加坡。

新加坡旅遊局公布的數據顯示，該國7月酒店的平均入住率為93.8%，為2005年以來紀錄高位，上年同期為92.5%。分析師及酒店業者指出，香港自6月中旬開始的示威活動暴力衝突是讓新加坡酒店業績上升的重要因素。

從以上的數據看，新加坡似乎是從香港的動盪獲取一定的利益。再加上，香港和新加坡曾同列「亞洲四小龍」，規模相近，雙方為爭奪亞太區域金融中心「纏鬥」多年。基於這樣的因素，香港社會運動的爆發，便讓輿論將眼光放在了雙方「爭鬥」的勝負之上。

值得注意的是，新加坡總理李顯龍並沒有對這樣的「得利」感到絲毫欣喜，反而表現出了擔憂。

近段時間，李顯龍不止一次在公開場合談及香港問題。10月16日，他在一場商業會議中被《福布斯》雜誌總編輯福布斯（Steve Forbes）問到與香港有關的問題，他表示，香港示威者提出的「五大訴求」根本沒有任何解決問題的出路，只是想羞辱及推翻香港特區政府；10月4日，李顯龍在一場大學生對話會中說：「香港和北京應該共同處理挑戰，外人不應該干涉。」他也提醒，香港不是一個國家，必須遵守一國兩制。

從李顯龍的表態可以看到，新加坡顯然希望香港問題儘快得到解決，並十分擔憂香港事態的擴大。為何李顯龍在該問題上變現得如此擔憂，是為了向北京表現自己的政治正確？還是他看得更為長遠？

李顯龍擔憂，香港的動盪會讓亞洲經濟受到衝擊。（VCG）

新加坡雖是小國，卻能在國際間有力地生存，這與李光耀與李顯龍父子處理國際關係的智慧，以及他們對國際形勢變化的敏鋭觀察力有着莫大關係。李顯龍之所以如此擔憂香港問題極有可能與以下三點有關。

首先，香港問題或許會讓新加坡獲得短暫的利益，但香港長期的動盪極有可能會引發亞洲區域其他經濟體的動盪。從香港在亞洲金融地位上看，它在對外直接投資流出方面排名第三，達到550億美元；它又是亞洲第二大和全球第四大外匯交易市場，平均每日成交量4,370億美元。到2017年3月底，香港還擁有全世界最大規模的離岸人民幣資金池，佔據市場份額的70%。

不僅如此，香港還是亞洲最繁忙的港口之一。2017年，香港集裝箱港口碼頭的吞吐量為20,770萬TEU。從投資到港口吞吐量，各項數據已經顯示出了香港在亞洲金融、貿易上扮演着極為重要的地位，更是亞洲經濟發展的重要一環。

再從香港和新加坡的經貿關係看，雙方在貿易和投資上關係密切。香港是新加坡2018年第五大貿易伙伴。據新加坡貿工部數據顯示，兩地之間的貿易額約佔新加坡國內生產總值的1.2%。與此同時，香港是新加坡第四大投資目的地。

基於此，在世界經濟逐漸一體化和區域化，國際經濟形勢複雜的今天，香港的動盪必然會對亞洲、乃至整個世界的經濟產生衝擊。正如新加坡貿工部部長陳振聲也在9月就曾發出警告，長期擾亂香港的穩定將對新加坡和更廣泛地區產生「負面溢出效應」。

其次，香港的局面引發了李顯龍對新加坡的反思。李顯龍在10月15日的演講中還指出：「如果香港近期的事發生在新加坡，（外界）對新加坡的信心將被摧毀，新加坡肯定會完蛋。」李顯龍認為新加坡與香港經歷十分相似，規模相當，具有一定的同質性。但不同是，相較於香港，新加坡缺少依仗和憑賴，若發生類似的事件，該國根本無法承擔如此衝擊。雖說香港與新加坡並不可同日而語，但李顯龍居安思危的想法也是他為香港亂局擔憂的重要因素。

最後，香港有涉及到中美博弈。特朗普（Donald Trump）10月7日說，希望香港問題得到「人道解決」。他還警告說，如果香港出現「不好」的結局，會在政治上讓美中兩國難以達成貿易協議。特朗普是所言顯然是有意將香港問題與中美貿易戰捆綁。

雖說中美的貿易談判達成了階段性的協議，但中美貿易戰還未完全休戰，兩國之間的博弈也在繼續。在這樣的情況下，特朗普很可能今後還會利用該問題向中國政府施壓。若真是如此，東盟將會面臨選邊站的可能。

此前，李顯龍一直呼籲中美停打貿易戰，並多次表示新加坡不想站隊的意願。東盟目前正在推進一體化的進程，若此時東盟國家因中美博弈的影響出現分歧，這無疑對東盟團結是極大的衝擊，這同時也是李顯龍對香港動亂造成的影響中最擔憂的一點。