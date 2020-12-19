針對越南：特朗普向全球貿易發射最後一枚子彈

美國財政部於12月16日公布其半年度匯率操縱國報吿，首次將越南列為匯率操縱國。幾個月前還對外宣揚美越關係牢固的美國，突然對越南出台如此強硬的措施，背後有何深意？

「佔美國便宜」

按照最新標準，美國將一個國家列入匯率操縱國名單共有三個條件：第一，對美國的貿易順差不低於200億美元；第二，經常賬戶盈餘與國內生產總值（GDP）的佔比不低於2%；第三，持續單向干預外匯市場。

據美國統計局的數據，越南對美國出口僅在2019年前三個月就按年增長40.2%，是2018年對美出口十二個大國中增長速度最快的。而據越南海關公布的貿易數據顯示，2019年越南對美貿易順差為469.8億美元，2020年前11個月越南對美貿易順差升至580億美元。

近年來，美越關係迅速升温。圖為2019年11月20日，美國時任國防部長埃斯珀（Mark Esper，左）訪問越南，他在訪問期間多次提到南海問題。（AP）

眾所周知，美國現任總統特朗普（Donald Trump）一向厭惡貿易逆差，主張「美國優先主義」。因此，越南被針對並不奇怪。特朗普曾在2019年6月26日接受霍士新聞頻道的採訪時表示，「越南幾乎是所有國家中最惡劣的（貿易）濫用者」，並指責越南「佔美國的便宜」。2019年5月，美國財政部便將越南列入操縱匯率國的觀察名單中，這足以說明，越南被正式列為操縱匯率國並不是特朗普的「心血來潮」。

特朗普重拳出擊一箭不止雙鵰

彭博社曾報道說，在美中貿易戰激戰正酣之際，外界不斷宣稱越南是大贏家，令特朗普不滿，因此對越南徵收關稅並非不可能。但美國商會負責國際政策的高級副總裁墨菲（John Murphy）認為，越南從中「坐收漁翁之利」和美國政府的做法本身有很大關係。越南確實符合匯率操縱國標準的第一項，但歸根結柢是由於美國對超過3,500億中國商品徵收高額關稅，迫使美國企業急於尋找其他供應商。

值得注意的是，韓國News1新聞網站曾在11月24日的報道中指出，美方認為中國商人為逃避關稅將貨物運送到越南，然後以越南製造為名出口他國。美國政府為此還派出國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）訪問越南，向越南領導人施壓。奧布萊恩本人明確表示，他曾向越南領導人稱，要嚴厲打擊中國出口轉運和降低美國對越南貿易逆差。

蓬佩奧亞洲行呼籲對抗中國，點擊看大圖：

將越南列為匯率操縱國從表面來看是美國針對越南採取的手段，但這份報吿公布於特朗普即將卸任美國總統之際，此外一度從這份名單中被剔除的中國再次出現在觀察名單上，特朗普的目的似乎並不單純。

路透社12月16日報道分析稱，預計美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將在幾天內發佈一份有關主要貿易伙伴外匯操作的報吿，接下來很可能是對越南加徵關稅。美國商會東南亞事務執行主任高耶（John Goyer）認為，這會向越南發出不好的信號，草率的關稅行動無疑會對雙邊關係產生切實而重大的影響。

《日本經濟新聞》12月17日報道指出，美國將越南認定為匯率操縱國或將為經濟制裁開闢道路，此舉或預示着美國政府將對越南產品徵收關稅。不過美國候任總統拜登（Joe Biden）否定加徵關稅做法，預計不會對越南採取露骨的遏制美元升值措施。

美國《外交雜誌》12月10日報道指出，儘管特朗普即將卸任，但美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和奧布萊恩11月的意外出訪意在吿訴越南，特朗普政府仍能對其做出影響力重大的決定。

此外，美國財政部曾在2019年8月將中國列為匯率操縱國，不過在2020年1月兩國簽署第一階段貿易協議後，財政部將中國移出匯率操縱國名單。《越南經濟年度報吿》主編阮德成認為，聯想到奧布萊恩的警吿，不難看出，美國政府此舉是想進一步封鎖中國對外出口渠道，遏制中國的發展。

韓國《每日經濟》12月17日報道特別指出，美國政府在2019年將中國列為匯率操縱國時，破例以《1988年綜合貿易和競爭法》為判斷標準，明確顯示出牽制中國的意圖。而此次雖然未將中國列入匯率操縱國名單，但財政部在聲明中特別提到中國，敦促其提高匯率管理透明度。

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+ 3 + 3 + 3

《華盛頓郵報》12月16日報道評價稱，特朗普曾在2016年當選美國總統時承諾將縮小美國的貿易逆差，但現實是他無法逆轉這個趨勢，因此特朗普憤怒地朝全球貿易發射了最後一顆子彈。這顆子彈不僅射中了越南，也射中了拜登。特朗普希望以此奠定「美國優先主義」的基調，給即將上任的拜登率先施加壓力，即今後的美國政府在貿易問題上仍需拿出強硬態度。

問題仍是中國

除在經濟領域被越南「佔便宜」，特朗普對越南在中美關係問題上的模糊態度也感到不滿。

美國《洛杉磯時報》11月2日報道指出，蓬佩奧的亞洲行突然加入越南一站並稱「美越夥伴關係比以往任何時候都更加牢固」，意在向越南施壓令其在中美對抗中倒向自己一邊，但現實是越南並不願意陷入中美之間的區域衝突。例如，美國希望租用越南的金蘭灣軍事基地，越南至今未給出答覆。而蓬佩奧於7月發表《南海聲明》後，越南的態度反而略顯曖昧，甚至沒有在回應中提到美國。

近年來，美國和越南的關係急速升温，越南在許多問題上照顧美國立場，例如公開排除中國電信設備製造商華為的產品。而越南和中國的海洋主權爭端也推動越南和美國逐漸靠近。不過，越南堅持「平衡外交」，實行「不結盟、不允許外國在本土設立軍事基地、不選邊戰隊反對特定國家」的國防政策，是無法和美國成為真正的盟友的。

特朗普對越南的打擊實則也向中國發出了信號。越南作為其在東南亞地區對抗中國的「棋子」不僅不維持對華強硬姿態，還加入了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），令中國收穫巨大利益。經濟上佔美國便宜、政治上拒不接受美國拉攏的越南讓特朗普無法坐視不理，將其列為匯率操控國也更多是一種政治警吿。