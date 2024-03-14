港媽攜女北上求醫　讚深圳醫療：手術治療3日好返　費用回港報銷

北上消費除「食玩買」外，亦有不少港人北上就醫。尤其隨著內地醫療水平提高，專家親診、無需排隊，價平又能返香港用保險報銷等因素，令港人即使無內地醫保或商業保險，亦願選擇北上深圳到知名的三甲醫院就醫。

近期，一名港人媽媽便因此帶女兒到深圳羅湖醫院接受鼻敏感手術，她告訴《香港01》，深圳治療排隊時間短、配藥手術亦安排緊密，第3日便可回家，效率更高。



在羅湖醫院的耳鼻喉科住院部，港人王女士（化名）正陪剛剛做完手術的女兒休息。女兒今年讀小二，因鼻敏感難以入睡困擾許久，「她塞住太多了，80%都塞住。」如果不做手術，除了呼吸困難、打噴嚏外，對耳朵、口腔、牙齒都有不同程度影響。

「（香港）公立醫院最快也要排一年多，除非情況太嚴重。」為了減少女兒痛苦，快點接受治療，王女士直接放棄在香港醫院排隊就醫，選擇北上深圳尋求「快速療法」。

無需排隊、專家治療 深港最大不同：深圳更快

王女士選擇的羅湖醫院是深圳30多家三甲醫院之一。內地將醫院分為「三級六等」，三甲醫院為最頂級醫院，在所在地區擁有最高水平的醫療服務、承接科研任務等，病床數亦需要在500張以上，每張床至少配備1.03名衛生技術人員和0.4名護士。

王女士透露，她的另一個孩子也曾於幾年前在該醫院治療鼻敏感，沒有再復發過。這次為女兒治療的主刀醫生與上次是同一位，「她很好的，很有經驗」。

醫院的醫生介紹欄可見，為王女士女兒做手術的醫生為羅湖醫院的耳鼻喉科主任，從事耳鼻喉治療30餘年，是經驗豐富的主任醫師。王女士還表示，在香港就醫無法選擇醫生，且部份為「剛實習出來的醫生」，「都不知是微創還是什麼技術」。

在用藥方面，王女士稱，香港與深圳最大的不同是會「慢慢來，反正他們也不著急」，所以不會給患者頭孢這樣的抗生素。王女士認為，這會延長患者的痛苦，「這邊就不同會直接給，好的更快」，但她還是心疼地說，手術麻醉對於小朋友來說「始終有點傷咯」。

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內地三甲醫院就醫可返香港報銷

沒有內地醫保港人北上求醫，意味著需要自費治療。不過，隨著內地開放更多便利給港人，在深圳居住工作的港人亦可以購買內地醫保；此外，香港亦有愈來愈多保險公司推出大灣區醫療保險，在部份指定醫院或者公立三甲醫院就醫，可返回香港後報銷。

王女士表示，這次治療及手術費用大約在1萬元左右，雖然自費，但回到香港後可以報保險。不過護理費、耗材（針管、鹽水袋等）等不能報銷，床位費亦需要在200元/晚以內。王女士購買的醫療保險「沒有規定哪個醫院，只要是三甲醫院都行」，至於最終能報銷多少，她則表示需要填表等保險公司評估。

這次返回內地治療，王女士為女兒請了3日假，第1日入院，第2日做手術，第3日便可返香港家中。女兒的手術很順利，僅半個鐘便結束，需要留多一晚觀察。由於是未成年，且醫生要求需要家人陪護，王女士只能晚上留在醫院和女兒一起擠在小小的病床上休息。

香港醫療一直有人手、床位不足等問題。對比香港，羅湖醫院的住院部內有較多空置病床，但王女士說，前一日外面走廊也住滿了人。該住院部的每個病房可以容納4張病床，走廊上也放著幾張空置的臨時病床，護士表示，每日床位費大概在幾十元，港人與內地人收費相同，「來醫院大家都是病人，是平等的。」

王女士攜女北上求醫並非個案，隨著香港發行大灣區醫療券，港人北上看牙、體檢等已是日常。與其在超負荷的香港公立醫院輪候數年，或者負擔私立醫院的高昂治療費用，北上似乎成為不錯選擇。

此前，工聯會理事長黃國在《施政報告》發布前表示，若香港醫療券的應用範圍，將擴至大灣區三至五間「三甲醫院」可減輕香港的財政負擔，並能解決醫院人手不足的問題，病人亦可及早接受治療，一舉三得。他亦建議除了增加適用的醫院外，長遠而言，醫療券的使用範圍應再擴展至做手術，以及購買內地醫保。