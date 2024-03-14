港人北上求醫更便利　寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心啟用

3月12日，深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心啟用，港澳居民在深圳也可以享受港式特色醫療服務。



暖色的燈光、舒適的座椅、牆上專業的醫護團隊介紹……走進寶安區人民醫院門診樓五樓的港澳居民健康服務中心，會發現這裏的裝修風格與其他診室並不一樣。

「風格向香港診所靠近，是想讓來看病的港澳居民更親切。」不止是裝修風格，服務也是「先全科、後專科」的港式服務。

患者來到後，護士先進行詳細的診前評估，保證醫生的面診時間達到20-30分鐘。

「護士和醫生同時關注我的健康，和以前看診不一樣。」「他們看診很全面、很有耐心，我也很放心。」12日當天居民前來就診，對診療體驗十分滿意。

此前，港澳居民在語言習慣、就醫習慣、用藥習慣等方面與內地居民差異較大，常用港藥尚不能在內地通行、保險互認困難等問題也讓他們在內地就醫面臨不少困難。

而港澳居民健康服務中心，正是要解決這些就醫問題。

——港式全科診療。引入香港「先全科、後專科」的服務模式與體系，提供全科首診及慢病管理服務。在中心執業的香港醫師，可為港澳居民提供港藥處方服務。

——專科轉診協作。對就診後需專科診療的患者，提供院內轉診通道，配合院內專家診療、手術和住院，安排必要的香港專科醫生會診。應患者需要，安排香港醫療機構的跨境雙向轉診。

——保險理賠直付。保險客戶在就診時，可根據已有保險權益在港澳居民健康服務中心就診。對符合直付條件的客戶，就診後無需現場支付醫療費用，簽單即可離開（免賠及自付部分除外）。

——多語種陪診服務。對需轉診至院內專科的患者，提供從掛號、問診、影像檢查、取藥、治療及住院等就醫全過程多語種陪同服務。

——診後健康隨訪。全科醫生為線下就診的患者提供診後7天隨訪服務，包括病情跟蹤、用藥情況跟進、覆診預約、線上處方等。

與此同時，該院港澳居民健康服務中心還推出了「港澳長者關愛計劃」和「特色健康計劃」。

60歲及以上港澳居民到該中心就診，可享受100元/次的優惠看診服務，診金包含診療所需的基本檢查費及藥費；即日起至2024年12月31日，港澳居民持身份證（含港澳回鄉證）到該中心就診，可享受免費腸癌篩查、免費潔牙、免費醫療美容等服務。