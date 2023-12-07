始於深圳灣口岸　13號線首列車亮相　採全自動駕駛擁｢貫通式前窗｣

深圳地鐵13號線首列車周三（6日）正式亮相，列車為全自動駕駛，最高運行時速可達100公里。13號線一期工程南起深圳灣口岸站，北至上屋站，全長約22.4公里。早前有傳聞指線路將於年底通車，不過深圳地鐵及港鐵深圳公司就分別回應《香港01》指，暫無相關通知。



深圳地鐵13號線屬於「PPP」項目，即公私合營（Public-private partnership），是香港的港鐵公司在時隔11年後，再次取得深圳地鐵的經營權，為期30年。

13號線PPP項目新列車以亮橙色為主色調，8節編組A型輕量化鋁合金車體。12月6日，13號線首列車接車儀式在內湖停車場舉行，標誌着13號線已具備車輛調試的工作條件，為後續的列車調試、設備聯調聯試等工作開展奠定了堅實基礎，為線路通車運營邁出關鍵性一步。

深圳地鐵13號線一期線路圖。（網上圖片）

13號線是支持後海中心、科技園片區、留仙洞總部基地重點建設地區發展的中部地區南北向骨幹線。線路南起深圳灣口岸站，北至上屋站，全長約22.4公里，設站16座，其中換乘站12座。

目前，13號線PPP項目（含鋪軌工程，車輛生產及信號、自動售檢票系統、供電系統等機電設備建設）進展順利，軌道工程，深圳灣-科苑區段、百旺港大-上屋區段實現長軌通，科苑-深大站區間實現短軌通，正線軌道施工完成全線形象進度80%。

值得注意的是，正式亮相的13號線列車是按照國際最高級別GOA4等級設計的全自動駕駛項目，車輛採用6動2拖8節編組A型輕量化鋁合金車體，最高運行速度達100公里每小時。司機室與乘客室採用貫通一體式設計，乘客可以通過列車前窗，觀看地鐵隧道內的「光影穿梭」。

港鐵中鐵電化軌道交通（深圳）有限公司相關負責人介紹，13號線PPP項目車輛設計理念吸收香港多年的建造及運營經驗，結合深圳創新之都的城市特色，以亮橙色為主色調，搭配現代設計元素，營造明快，充滿活力的乘車環境，多方面充分體現港鐵特色。