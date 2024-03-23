粵港澳大灣區花展開始！福田三大公園舉辦　總面積超3.8萬平方米

3月23日至4月1日，由深圳市人民政府主辦的2024「粵港澳大灣區花展」在深圳筆架山（體育）公園、蓮花山公園主會場和香蜜湖·四季花谷分會場啟幕。為助推粵港澳大灣區生態文明建設和山海連城綠美深圳生態建設，深圳市自2019年開始舉辦粵港澳大灣區花展，已成功舉辦四屆。本屆花展亮點眾多，其間將舉辦深圳市首屆自然好物節，參展花園首次利用AR技術，花展首次與商圈深度聯動。



文末附上展場地址和交通方式。



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設定六大板塊，打造各類花園44個

本屆花展佈展面積超3.8萬平方米，來自香港、澳門、廣州、中山、深圳等灣區城市和橫琴粵澳深度合作區、深圳11個行政區，以及國內外90餘家園林花卉企業、高校、電商機構在此共襄盛舉。花展主會場以幸福廊橋為軸，連通深圳市筆架山體育公園、筆架山公園、蓮花山公園和深業上城。為契合「綠美灣區，詩意繁花」的主題，對展園板塊進行了重組升級，設定了企業花園、灣區花園、城市花園、迷你花園、大學生花園、鮮花秀場六大板塊，打造各類花園共44個。

其中，灣區花園區設有6座展園，由粵港澳大灣區城市傾情打造，展示了香港、澳門、橫琴粵澳深度合作區、廣州、中山和深圳等地先進的造景藝術、園藝水平，以及獨特的城市魅力。

3月23日至4月1日，由深圳市人民政府主辦的2024「粵港澳大灣區花展」在深圳筆架山（體育）公園、蓮花山公園主會場和香蜜湖·四季花谷分會場啟幕。（羊城晚報）

花展分會場設在深圳市香蜜湖·四季花谷，這裡用自然造景結合藝術感染力譜寫出浪漫的詩意篇章，特別打造了「扶搖、花溪、詩意繁花花園、未晞花市」四大展區，滿足市民遊客賞花、購花需求。

視覺設計升級，首次利用AR技術

2024粵港澳大灣區花展視覺設計較以前有了較大突破，將SHOW的四個字母化為四個紫色花瓣，組合成中文「花」字，形意結合，展現大灣區花展對標國際、面向灣區、立足深圳的定位。花展期間，中國公園協會和深圳市城市管理和綜合執法局將共同舉辦「公園智慧化新技術應用與科技創新交流會」，探討利用巨量資料、人工智慧、物聯網等科技手段推動公園行業高品質發展。

在企業花園，雲集了來自南非、英國、烏拉圭、澳大利亞、中國等5個國家的著名設計師參與，展示了世界前沿設計理念和造園技藝。來自英國的設計師喬·湯普森，與普林斯頓大學形態研發實驗室、貝加莫大學、帕加索大學的研發人員共同為本屆花展打造了一座展示花園——《觸碰自然》，這是在展示花園史上，首次利用增強現實（AR）技術，建造如此複雜的磚體結建構築。

花展期間，深圳城管將舉辦深圳市首屆自然好物節，彙集眾多深圳市的自然文創品牌，向世界展示深圳市自然教育及環境保護成果的窗口。另外，將花展和促消費活動融為一體，打造出一半繁花一半繁華的「圳式生活」，是本屆花展突出的特色和亮點。本屆花展首次與商圈深度聯動。位於兩大主會場連接處的深業上城，在筆架山公園打造「2024年粵港澳大灣區花展美食節」，聯合廣州酒家、譚廚、皖廚、膳九爺、禧牛薈、蘑界、鮑師傅等18個商家推出「花式」特色菜品以及限時餐飲優惠。

花展2024｜3.15維園開鑼 主題花香彩雀迎風搖曳 喻意雀躍全城

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筆架山體育公園（主會場）

地址：深圳福田區梅崗路26號

交通方式

地鐵：10號線至冬瓜嶺站B出口，7/14號線至黃木崗站13出口或12B出口，6/9號線至銀湖站B出口。

公車：可乘坐公車至筆架山公園站、長城開發站、市救助站、筆架山公園東北門站、阪銀大道銀湖站、銀湖汽車站。

蓮花山公園（主會場）

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

交通方式

地鐵：3號線至少年宮站F2出口，3號線至蓮花村站D出口，10號線至冬瓜嶺站G1出口，4號線至蓮花北站A2出口。

公車：可乘坐公車至公車大廈站、彩田村1站。深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

「粵港澳大灣區花展」導覽圖。（大灣區花展）

香蜜湖四季花谷（分會場）

地址：深圳市福田區紅荔西路與香蜜湖路交匯處

前往方法：深圳地鐵1、7、9、11號線車公廟站步行14分鐘