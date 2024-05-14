廣佛南環、佛莞城際將開通　實現「四線貫通」如搭地鐵般方便

大灣區城際鐵路網絡正加速建設中。據內媒報道，廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站），即將開通運營，與已開通的佛肇城際（佛山西站-肇慶站）、莞惠城際（東莞西站-小金口站）相連，實現「四線貫通」運營，其後將全面啟用「站站停、大站快車」公交化運營模式。



廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）即將開通運營。（南方日報）

廣州地鐵集團宣傳部部長許坤傑介紹，目前，廣佛南環、佛莞城際將在完成試運行和各項相應的程序後盡快開通運營。開通後，將與已開通的佛肇城際、莞惠城際首末相連，實現四線貫通運營，將形成一條全長258公里、橫跨5座城市、呈東西走向的交通大動脈，有效加強廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州等5個城市的區域交通聯繫，加快形成粵港澳大灣區1小時通勤圈。

四條城際線路由廣州地鐵集團建設和運營，其中，珠三角城際軌道公司負責建設、廣東城際運營公司負責運營管理。四線開通後，以番禺站為中心，向西為廣肇城際，向東為廣惠城際，全線設39座車站，其中，廣州5座車站、佛山9座車站、肇慶6座車站、東莞12座車站、惠州7座車站，列車最高運行時速為200公里。

廣東城際公司車站服務中心主任工程師張巧表示，「為滿足不同旅客的出行需求，四線貫通後將全面啟用『站站停+大站快車』公交化運營模式，新增番禺站和廣州長隆站兩個快車停靠站，全線快車停靠站點將達到14個。」

廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）即將開通運營。（南方日報）

目前兩條已開通的城際線路快車停靠站分別是肇慶、鼎湖東、大旺、三水北、佛山西、東莞西、西平西、松山湖北、常平南、陳江南、西湖東及小金口站。

在廣佛南環、佛莞城際運行試驗期間，廣東城際運營公司初步測算四線貫通運營後，從廣州長隆站乘坐「大站快車」出發，到佛山西站、東莞西平西站用時約30分鐘，到肇慶鼎湖東站、惠州陳江南站用時約60分鐘，將充分發揮廣州核心城市的輻射帶動作用，實現廣州至佛山、東莞中心30分鐘互達，其他城市60分鐘互達。

購票方面，廣肇、廣惠城際將沿用廣清、廣州東環城際的「12306+城際鐵路公交化多元支付」雙票務系統。其中，12306票務系統購票「當日一次有效」，即是乘客只要購買當日票，可搭乘當日的任何一班列車。而城際鐵路公交化多元支付票務系統，乘客可以使用全國交通一卡通、嶺南通、羊城通、廣州地鐵APP城際乘車碼等多種支付方式進站乘車，但目前需要實名制驗證且僅支持內地二代居民身份證。