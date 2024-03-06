廣佛南環、佛莞城際鐵路成功逐級提速試驗　最高220公里/小時

近日，廣佛環線佛山西站（不含）至廣州南站段（以下簡稱「廣佛南環」）和佛莞城際軌道交通廣州南站（不含）至望洪站（不含）段（以下簡稱「佛莞城際」）順利完成逐級提速試驗，CRH2A-2010綜合檢測列車跑出220公里/小時，為最高試驗目標速度值，這是廣佛南環、佛莞城際啟動動態驗收以來實現的一項重大工程節點目標。



據瞭解，廣佛南環起點為城際佛山西站，設置張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站，止於位於廣州南站的城際番禺站，線路全長35公里。佛莞城際從城際番禺站引出，新建廣州長隆站、東環站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻湧站等5座車站，止於東莞西站，線路全長37公里。

廣州地鐵集團介紹，逐級提速試驗是指根據聯調聯試試驗大綱要求，安排綜合檢測列車在線路上逐步提升試驗速度，直至按線路設計速度110%的標準進行最高測試速度運行的試驗。

在試驗過程中，根據設計和相關技術標準在規定速度範圍內對系統功能、動態性能和系統狀態進行測試，研判線路達速條件，全面檢驗供電系統、車輛系統及軌道系統運行的穩定性，更好地保障行車安全。廣佛南環、佛莞城際設計速度為200公里/小時，按標準逐級提速試驗的最高測試速度應達到220公里/小時。

廣佛南環、佛莞城際鐵路成功逐級提速試驗。（羊城晚報）

兩條城際線路在逐級提速試驗期間，綜合檢測列車分別以5個速度級在佛山西至東莞西進行了往返試驗，列車運行速度由160公里/小時逐級提升至200公里/小時，並最終提升至220公里/小時，達到工程設計速度的110%，驗證了工程的安全裕量。現場檢測數據顯示，列車試跑過程中，輪軌關係、弓網關系、車輛平穩性、軌道質量指數、接觸網平滑性等指標均符合行業規範要求。

廣州地鐵表示，將全力推動佛肇、莞惠、廣佛南環、佛莞城際「四線」貫通運營，加速形成大灣區都市圈1小時通勤圈，助力軌道上的大灣區建設。