橫跨大灣區5城、全長258公里　中國最長跨市「地鐵」將開通

廣佛南環、佛莞城際即將開通運營，與已開通的佛肇城際、莞惠城際四線貫通，連接廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州5城。

事實上，城際鐵路和跨城地鐵並不新鮮，這條東西走向、全長258公里的交通動脈，最具創新之處就在於將採取地鐵化模式運營，無需提前購票、可使用交通卡搭乘。那麼，內地的「城際地鐵」為何在廣東打響第一槍？



廣佛南環、佛莞城際即將開通運營，與已開通的佛肇城際、莞惠城際四線貫通。（澎湃新聞）

廣佛南環、佛莞城際、佛肇城際、莞惠城際，由地鐵集團建設運營而非傳統的鐵路部門，即線路的站台、標識、報站，都與地鐵相差無幾，但票價標準可能有所差異。

另外，四線貫通後的線路全長258公里，設有39個站，最高時速200公里，並將採取「站站停+大站快車」公交化、地鐵化運營模式。有別於傳統高鐵、城際鐵路的是，搭乘該線路無需提前購票，更可如搭乘地鐵般使用交通卡。事實上，廣深鐵路、廣清城際、廣州東環城際此前就已採用地鐵化運營模式。

那麼，城際地鐵的出現意味什麼？高鐵、城際鐵路等鐵路網絡與地鐵、有軌電車等城市軌道交通系統是不同的體系，兩種系統的融合說明都市圈以同城化為標誌，城市群以一體化為目標。

廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）即將開通運營。（南方日報）

另一方面，並非所有城市都有建設地鐵的資格，一些城市借助都市圈戰略，將地鐵路網延伸到都市圈內部的其他城市，武漢與鄂州、長沙與株洲湘潭、南京與馬鞍山、成都與簡陽都是如此。城際地鐵同樣是借助地鐵化運營，將傳統的城際鐵路變成「大號地鐵」，從而助力一眾城市變相完成「地鐵夢」。

至於城際地鐵為何在廣東打響第一槍？目前，粵港澳大灣區的城市幾乎已連成一體，去年底獲批的廣州都市圈、深圳都市圈，則是全國最成熟的國家級都市圈，同城化程度，遠高於其他地區。早在10多年前，全國第一條跨城地鐵—廣佛地鐵，就已開通。如今，僅廣州與佛山之間，就有三條跨城地鐵。

另據數據顯示，大灣區內地九市跨城通勤人口總量120萬人，日均出行量超過600萬人次，僅廣州與灣區城市日均出行量就高達307萬人次。跨城通勤客流量龐大，廣東率先開啟城際地鐵化，就不難得到理解。