中國最長城際「地鐵」橫跨大灣區5城　或於本月底正式開通運行

總投資310億元人民幣的廣佛南環（佛山西站—番禺站）、佛莞城際（番禺站—東莞西站），在完工3年後即將開通運營，與已開通的佛肇城際、莞惠城際四線貫通，連接廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州5城。內媒引述多位接近廣東省政府人士指，當前廣佛南環、佛莞城際正處於試運行階段，有望於5月底正式開通運行。



廣佛南環、佛莞城際即將開通運營，與已開通的佛肇城際、莞惠城際四線貫通。（澎湃新聞）

相關人士表示，目前兩條線路開通前的準備工作正在有序進行。線路在正式投入運營前，需獲得國家鐵路局頒發的鐵路運輸許可證。對此，國家鐵路局非常重視，委託下屬的廣州鐵路監管局開展多次現場核驗。

相關人士還稱，「幾天前，受國家鐵路局委託，廣州鐵路監管局組成的審查組，召開了廣佛南環、佛莞城際鐵路旅客運輸許可准入現場核查末次會議，兩條城際鐵路現場查驗工作順利通過，預計運輸許可證將在近日獲得。」

相關人士透露，廣佛南環城際四電系統需接入已開通運營的佛肇城際鐵路佛山西站，佛莞城際四電系統需接入已開通運營的莞惠城際鐵路東莞西站。佛肇城際和莞惠城際此前由中國鐵路廣州局集團有限公司（簡稱「廣鐵集團」）運營，接入上述兩條線路和車站，需廣鐵集團的配合和支持。

廣佛南環、佛莞城際、佛肇城際、莞惠城際四線貫通後的線路全長258公里。（視覺中國）

據悉，廣鐵集團是中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）18間鐵路局集團公司之一，是國鐵集團全資子公司。而此前，由於路省雙方就合資鐵路股權問題未能達成一致，廣佛南環、佛莞城際在建成後曾長期無法推動投入運營。

廣州地鐵集團人士說，2022年初，廣州地鐵集團曾計劃上半年接管佛肇、莞惠兩條城際鐵路線路，並加快推進廣佛南環城際接入佛山西站，佛莞城際接入東莞西站，確保廣佛南環和佛莞城際盡快開通運營。未料，廣東省與廣鐵集團未能就珠三角城際公司股權置換問題談妥，佛肇、莞惠兩條線路的接管被推遲，「廣佛南環、佛莞城際的開通也變得遙遙無期。」

廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）即將開通運營。（南方日報）

直至2023年8月30日，國家發改委組織廣東省相關單位和鐵路部門召開協調會，推動廣佛南環、佛莞城際開通運營相關工作。此後，珠三角城際公司與廣鐵集團相關處室、站段及車間負責人員密集對接，同年9月14日淩晨，廣佛南環城際接入佛山西站天窗點作業完成。

今年1月23日，莞惠、佛肇城際線路運營管理權由廣鐵集團移交給廣州地鐵集團，為廣佛南環、佛莞城際鐵路的開通進一步奠定了基礎。

據此前報道，廣佛南環、佛莞城際、佛肇城際、莞惠城際四線貫通後的線路全長258公里，設有39個站，最高時速200公里，並將採取「站站停+大站快車」公交化、地鐵化運營模式。有別於傳統高鐵、城際鐵路的是，搭乘該線路無需提前購票，更可如搭乘地鐵般使用交通卡。