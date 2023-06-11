深圳文博會｜創業成產業　港設計師黃競：願為港青赴內地發展搭橋

深圳文博會6月7日至11日在11號館「粵港澳大灣區館」的香港創意館內，許多人見到一個熟悉的身影，他就是已連續參與七年的香港設計師黃競。今年，香港創意館不同於其他展館展出琳瑯滿目的文創商品，而是展出許多創意傢俬，創造出一個可以讓觀眾休憩的空間，更多思考如何讓創意轉變成產業。



深圳文博會的「熟客」黃競是香港創意館的設計師兼館長。黃競表示，自己在內地發展23年，他認為內地市場有很多文創的機遇，黃競提到，自己願意為香港青年設計師到內地發展搭建橋樑。



黃競介紹，今年香港創意館共有四大亮點，第一是講好中國故事，與國家博物館合作的「國博衍藝」文創IP作品；第二個是與香港教育局合作的設計教材；第三就是11組創意傢俱產品，第四則是愛心小飛象IP。

黃競指出，自己從2017年開始參加文博會，發現設計師單獨展出作品太多了，今年是採用組合的形式，更多的去思考創意如何與產業結合。他表示，「創意如果沒有產業就沒有發展空間，產業沒有創意就沒有未來。」

黃競介紹，這次的11套傢俬參展品由11位在業界已經享有盛名的「導師」帶領香港40多位香港新銳設計師共同設計，已經有地產商和業者表示有興趣。

例如，「東接西高效工作站」就吸引許多媒體關注。該辦公桌由三張桌子和三個擋板以風車形狀組合而成。當個人喜歡獨自工作時，拉起桌前面板，增加工作區域的私隱；當需要小組討論時，不需要獨立會議室，拉下桌前面板就成了一個開放性的交流區。

黃競此前受訪時透露，香港設計師把東西方辦公文化融入到了設計里，而背靠着大灣區內地城市成熟的產業鏈，設計圖紙轉化為實物的過程如虎添翼。

愛心小飛象城香港創意館亮點 民眾爭相拍照

除了是香港創意館的設計師，黃競也設計出展館內最受歡迎的「愛心小飛象」，據了解，愛心小飛象的靈感來自2021年雲南大象北遷事件，當時象群遷徙受到海內外媒體的高度關注。

黃競表示，內地現在很喜歡IP，他想到IP可以和公益做結合，誕生出「愛心小飛象」，小飛象有特別長的鼻子「可以捲起好多好的嘢分享給大家」，此外愛心小飛象還有愛心形狀的耳朵，可以飛起來。

目前，愛心小飛象已經計畫與｢深圳關愛行動｣公益聯動，為與大眾溝通互動建立起良好橋樑，還有無限的發展可能。黃競也想表現，香港的創意是多維度的，可以從不同的層面發展屬於港人的創意。

黃競：希望能為香港設計師「搭一個小橋樑」

赴內地發展23年的黃競同時擔任粵港澳青年總會副主席、香港創意產業總會執行主席，他表示，自己在內地為頭部品牌做產品策劃，包含品牌的定位、如何在市場突圍都是黃競擅長的。

黃競也努力用自己的專業幫助香港的年輕設計師，「用一種產業能呈現的方式，告訴他們創意的可能性和如何打造產業聯動」。

黃競表示，今年自己特別開心的是，在大灣區館看到越來越多的創意出現，「以前各地展館都是介紹文旅、講自己的GDP，進去各展館都沒有太多內容；但現在是一個內容營銷的年代，每一個地區都努力講好自己的故事。」

深圳文博會大灣區展館有許多高科技產品：

黃競認為，香港的創意要努力在大灣區裡聯動，而非只聚焦在香港本地的市場，才有意義，「所以我看到的不是我們香港做的多好，而是整個大灣區的展館都有在改變。」

黃競指出，近年內地文創市場非常成熟而且「太有空間了」，不同於其他地方品牌發展速度較慢。黃競表示，內地現在很卷，但也有很多的機會釋出，對設計師而言是很好進入市場的機會，所以他希望能為香港設計師「搭一個小橋樑」，他表示曾經有香港設計師的商品在展覽期間受到內地地產商的喜愛，他已經在深圳開了個人工作室。

黃競最後說，自己是第二、三代赴內地發展的港人，有提攜後進的責任感。他表示，香港這幾年變化很大，內地朋友對香港的標籤也在改變，「希望還是讓大家能感受到香港的創意還是很有趣，香港還是走得很前。」