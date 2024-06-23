深中通道｜深中機場專線半小時一班　中山往返深圳機場僅約50分鐘

深中通道將於6月底通車，深圳機場深中專線也會同步開通營運，屆時來往深圳寶安國際機場及中山航空港，將從目前2個小時的車程縮短至50分鐘內。

6月22日，深圳機場深中專線巴士候車區首次對外試營運，並同步完成從深圳到中山的專線行程測試，40多名旅客落機後試坐深中專線巴士返回中山。



《深圳發布》消息，6月22日下午，40多名中山旅客乘坐航班飛抵深圳寶安國際機場，落機並取行李後，經機場為深中專線旅客設置的專屬流程和候車區，完成取票、候車、乘車，搭乘專線巴士直達位於中山市博覽中心的深圳機場中山航空港。

深圳機場深中專線。（深圳巴士集團）

旅客提前在線上完成預約購票，在候車區短暫停留後前往上客區乘坐大巴。此次測試的行車路線依然經過虎門大橋，最終到達中山航空港，全程耗時約2個小時。深中通道開通後，車程將縮短至50分鐘以內。

深圳機場深中專線巴士候車區位於T3航站樓二樓國內到達口西側，上客區位於P5停車場，乘車點服務時間為上午7時至凌晨4時，專線巴士每天往返72班，與航班運行時段相匹配，車次每30至40分鐘一班。

深中專線的巴士將原有的48座調整為31座，令空間更寬敞。（深圳巴士集團）

深中專線的巴士曾做優化，除了將原有的48座調整為31座，令空間更寬敞，每個座位也設有USB叉電口，令旅客乘坐體驗更舒適。

旅客可在中山航空港、深圳機場航站樓，或透過官方微信購買車票。上午6時後至晚上11時，票價為60元（人民幣，下同）/張；晚上11時至上午6時，票價為78元/張，法定節假日除外。