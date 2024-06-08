深中大橋預計月底具備通車條件！海底隧道有哪些「神器」？

6月7日是高考首日，深中通道的媒體開放日。高塔聳入雲端、人工島屹立海上、橋樑若游龍飛動，黑色的瀝青路面油潤髮亮，各種交通標識清晰指引，粵港澳大灣區關鍵交通樞紐——深中通道項目建設進入收尾工作階段，將以最佳狀態迎接通車時刻。



深中通道是集橋、島、隧、水下互通於一體的世界級跨海叢集工程，北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，是環珠江口100公里「黃金內灣」A字形交通網路骨架的關鍵一橫。路線全長約24公里，起自深圳機場互通，與廣深沿江高速（一、二期）相接，向西跨越珠江口，在中山市馬鞍島登陸，與中開高速對接，通過連接線實現在深圳、中山及廣州南沙登陸，採用雙向八車道、設計速度100公里/小時的高速公路技術標準。

深中通道Y字型直達中山、廣州南沙。（冼世昌）

下海搶「鮮」 不止機器人！海底隧道「神器」多

深中通道東人工島位於深圳寶安國際機場南側，全島陸域面積約34萬平方米，與深中隧道相連接，並實現與廣深沿江高速等路網的高效順暢銜接，為世界首座高速公路水下互通立交。

沿東人工島主線向西行駛，便能進入長6845米的深中隧道，隧道入選「全球隧道與地下工程領域50項標誌性工程」。目前，隧道內燈光照明、可變情報板、交通標識，以及智能巡檢機器人等智能交通管控設施已安裝完畢。

深中通道｜01航拍率先直擊「世界級工程」 宛若｢游龍｣蜿蜒珠三角

深中通道中山大橋部分。（周智堅攝）

「長6.8公里的隧道里共有14台智能巡檢機器人，南、北行車洞平均每1.2公里就布有一台。這些機器人不僅承擔著隧道交通環境和機電裝置日常巡檢工作，還可以在應急情況下接受控制中心遠端指令趕赴現場，即時監控、傳遞資料，並通過自帶揚聲器進行疏導。」

北京交科設計院深中通道項目負責人霍潔介紹，隧道內還有雙波長火焰探測器、北斗衛星訊號模擬裝置等大量智能化設施裝置，這些「神器」，都將為不久之後安全高效出行保駕護航。

深中通道沉管隧道內的智能巡檢機器人。（羊城晚報）

在隧道兩側，可智能調節的全彩景觀燈帶可以根據環境溫度、車流狀況變色。

發生緊急事件時，燈帶由近至遠分段顯示紅、黃、綠色，能夠引導人員有序疏散。同時，為了提高隧道內行車的舒適性和安全性，隧道內設有照明智能控製器，能夠根據檢測到的洞內外光線、色溫資料、交通量變化以及白天、黑夜等情況，自動控制調節燈光亮度，進一步護航行車安全。

「我們主要負責項目全線交安、監控、收費、通訊、照明等工程施工。」廣東新粵交通投資有限公司總經理陸樹嵩表示，「為了『點亮深中』，無論是高達270米的橋塔，還是深達39米的海底隧道，我們採用國內一線品牌燈具，精心組織施工，確保照明亮度和質量穩定。」

上島望景 未來「鯤鵬展翅」還能預約參觀

車輛駛出隧道，便抵達橋樑隧道交通轉換的重要樞紐——造型如鯤鵬展翅的西人工島。據瞭解，深中通道全線24公里不設服務區，房建工程集中在兩座人工島，主要承擔營運管理、應急救援等功能。

深中通道西人工島。（深圳衛視）

「西人工島房建工程包括主樓、風塔、開關站、消防站、越浪泵房等。其中，主樓形狀如同張開的翅膀，開關站、消防站以隧道為中軸對稱分佈，為圓形建築，又像是為西島這只鯤鵬『點睛』。」深中通道管理中心副主任馬二順介紹，「這座高55米的風塔是隧道的通風換氣設施，就像是隧道的「呼吸系統」，日常可以將汽車尾氣等廢氣排出，保證隧道內空氣有效流通。如果發生火情時，也可以迅速排煙，確保安全。」

西人工島上迎海而立的主樓棕櫚葉般的幕牆引人注目，外立面的清水混凝土顏色簡潔素雅，鏤空結構實現通風與遮陽，不僅提高使用舒適性，還能降低建築能耗。未來這裡將作為深中通道的科普教育基地和辦公場所。

「西人工島主樓造型獨特，外幕牆由21000多塊鋁板葉片組成，且每塊葉片形狀尺寸都不一樣，我們提前給每塊鋁板構件編號，安裝時對『號』入座，搶抓晴天施工窗口期實現高效安裝。」負責西人工島房建的中交一航局城建公司副總經理、總工程師陳業林表示。

深中通道西人工島施工現場。（微信公眾號＠深圳發布）

目前，深中通道房建工程已進入收尾階段，位於主樓左翼的科普教育基地正在加緊建設。「通車後，社會車輛不能隨意進入西人工島。待科普教育基地建成後，我們將及時發佈預約參觀方式。」馬二順補充。

深中大橋 「橋見」大灣區1小時生活圈

駛離西人工島，映入眼簾的是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋——深中大橋（原伶仃洋大橋），目之所及，可變情報板、路牌、路燈、護欄、地面標識已全部完成。在現場，記者看到，270米高的橋塔上橫樑已經掛上了「深中大橋」四個大字。

「為更好地區分位置，便於日後營運管理，深中通道各關鍵構造物都有自己的名字。」深中通道管理中心副主任范傳斌介紹。依據《廣東省地名管理條例》，深中通道跨越珠江口，作為關鍵結構物的懸索橋和海底隧道分別命名為「深中大橋」和「深中隧道」，與項目全線名稱「深中通道」一脈相承。

「今年4月，深中通道橋樑工程高分通過了荷載試驗，並獲得了有橋樑界『諾貝爾獎』美譽、國際橋樑大會授予的『喬治·理查德森獎』，這是對深中通道內在質量優和外在品質美的肯定，更是對我國交通人這麼多年來不斷探索超大跨懸索橋技術發展的激勵。」范傳斌表示。據瞭解，主跨1666米的深中大橋創造了離岸海中懸索橋跨徑最大、通航淨空最高等五項世界紀錄。

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「目前我們正在加緊籌備應急演練和裝置聯調聯試，為項目具備通車條件作最後衝刺。」深中通道管理中心路網調度中心負責人徐先蔚介紹，深中通道具有交通量大、分合流交通組織複雜、長縱坡等突出特點，深中通道積極推進國內首條包含路網感知、預測預警等功能在內的路網級的智慧交通體系建設（包括交通智慧管控、出行智慧服務、裝置智慧維運、應急智慧響應四大應用體系），將提升珠三角高速公路網的車輛通行能力，同時為公眾往來珠江兩岸提供更多的出行選擇並帶來全新的出行體驗。

范傳斌表示，目前深中通道房建等工程處於收尾階段，項目將於本月15日—16日召開交工驗收會，預計本月底具備通車條件。深中通道正式通車後深圳—中山將實現30分鐘內直達。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

