深中通道世紀工程的1.5萬建設者：5000個日夜的汗水和堅持

2024年夏天，湛藍大海上，即將正式開通營運的深中通道如金龍擺尾，由海底隧道連接的東、西兩座人工島宛如碧玉。



站在主塔高度270米，相當於90層樓高的深中大橋上眺望，南海之濱，珠江口外，巨輪川流不息。



深中通道24小時通車！深圳不設收費站 搶先睇夜景燈光映海上游龍

作為粵港澳大灣區「A」字形交通主骨架的關鍵一橫——深中通道全長24公里，跨越伶仃洋，建成通車後，將促進粵港澳大灣區資金、人才、技術、物資等各項資源要素更加高效便捷流動。通車在即，灣區「變小」，產業「做大」。

然而，在這座志在百年的超級工程，在「更高、更快、更強」的灣區雄心背後，是超1.5萬名建設者7年多的逐夢奮鬥之旅。

毫米級「深海之吻」的中堅力量

在這7年裡，43歲的深中隧道沉管安裝技術負責人寧進進，讓萬噸沉管毫米級完成「深海之吻」，並創下連續7節沉管毫米級高精度對接安裝的世界紀錄。

12年前，31歲的寧進進參與港珠澳大橋海底隧道工程施工，協助師傅林鳴完成海底隧道33節巨型沉管的浮運安裝施工任務。

+ 6

如今，寧進進參與了一體船「一航津安1」設計建造全過程，並帶領團隊創新研發了「自航式沉管運輸安裝一體船及施工成套技術的研發與應用」重大科研成果，推動海底沉管隧道施工進入智能時代。

在他的團隊裡，35歲的青年技術能手鎖旭宏伴隨深中通道建設成長，和團隊成員一起首次將北斗系統引入沉管施工領域。

青年老年都是「技術大佬」

在這7年來，深中通道測量員、90後山東小夥韓秉學的腳步走遍西人工島13.7萬平方米的每一個地方。

「我的眼睛就是尺！等深中通道建成通車的那一天，一切付出都值得。」韓秉學說。

同樣成長的還有被同事戲稱為「西島三英」的劉帥、龐智童、朱義鑫。來自黑龍江、湖南、山東的他們，大學畢業之後參加了深中通道建設，從「技術小白」，成長為「技術大拿」。

深中通道｜記者上橋搶先睇 消息人士稱預計6月30日通車

在這7年裡，只要現場出現難題，東人工島施工現場及廣州南沙龍穴島船廠車間的工人們，總能看見年過八旬的深中通道技術專家組島隧組專家陳韶章的身影。他用多年經驗鑽研創新，結合實際破解難關。

在深中大橋上，這7年裡，明年即將退休的橋樑建設者沈衛東在工作之餘，為「人生的最後一座超級工程」深中通道拍攝了10萬張照片，裡面記錄了來自五湖四海的建設者，在7年裡的汗水、微笑和奮鬥之姿。

5000多個日夜，夢想照進現實

「每年颱風天，上千名工人在海上作業，建設者和裝置的安全，都是我最擔心和牽掛的。」深中通道管理中心常務副主任范傳斌說。

從2016年深中通道動工以來，在奔騰的伶仃洋海面上，在那些大眾未曾踏足的角落，建設者與鋼筋混凝土為伴，穿梭在幾百米的高空，來回橫跨伶仃洋，用雙手創造、汗水澆灌了通往詩和遠方的世界級跨海通道叢集。

他們的付出，唯有伶仃洋最懂。

他們的夢想，也將在這一週照進現實。

那一天，7年籌備、7年多建設，14年裡5000多個日夜，1.5萬名建設者夢想所寄託的深中通道將正式開通。

伶仃西是全世界最繁忙的水上航道之一，為防止大橋阻礙往來船舶，伶仃洋大橋橋面高度91米，可通行全世界最大的船舶。（深中通道展館 供圖）

從茫茫大海到長虹臥波架通途，從「零丁洋裡嘆零丁」到一項項世界級難題被攻破，一個個「深中速度」在創造。

正如2010年來到深中通道報到，成為001號員工的宋神友所說 ，「有些事，總需要有人去做、去攻堅、去堅持。」

深中通道建設大事記

深中通道是首批「平安百年品質工程」建立示範項目，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，全長約24公里，通道北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海叢集工程。

2016年12月28日

深中通道先行工程西人工島開工

2017年9月18日

西人工島振沉第57個超大直徑鋼圓筒，創造4個半月快速成島新紀錄

2017年12月21日

東人工島開建

2018年4月27日

深中隧道沉管鋼殼試驗段開工建造

2018年9月6日

深中通道橋樑工程正式開建

2019年6月26日

深中隧道首節沉管鋼殼完成製造（項目打造了國內首條大型鋼結構智能製造生產線），並運抵世界最大沉管預製智慧工廠進行澆築。

2019年7月24日

深中大橋東索塔鋼吊箱全部下放完成

2020年6月17日

首節沉管E1管節在世界首制沉管浮運安裝一體船的助力下，完成沉放安裝，實現「深海初吻」

2020年9月20日

深中大橋東錨碇基坑開挖完成

2021年6月17日

深中大橋東主塔封頂

2021年7月19日

深中大橋西主塔封頂

2021年8月30日

沉管隧道東端首節沉管E32管節完成沉放對接，開創東西兩端同步安裝的新局面，並突破了超寬、變寬沉管管節在浮運安裝方面的世界紀錄

2022年2月15日

深中大橋先導索過江

2022年4月22日

深中大橋貓道貫通

2022年5月16日

深中大橋首根主纜索股完成架設

2022年6月28日

中山大橋合龍

2022年9月23日

深中大橋完成主纜索股架設

2023年1月4日

深中通道海上非通航孔橋全部箱梁架設完成

2023年1月12日

深中大橋首片鋼箱梁完成吊裝

2023年4月28日

深中大橋合龍

2023年6月11日

海底隧道E23管節及最終接頭完成沉放對接，沉管隧道實現合龍

2023年6月20日

東人工島主體結構完工

2023年11月28日

深中通道主線貫通

2024年4月

深中通道橋樑工程高分通過了荷載試驗

2024年6月16日

深中通道通過交工驗收