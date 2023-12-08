深汕鐵路首台盾構機始發　連接深圳樞紐西麗站－深汕特別合作區

作為「八縱八橫」高鐵主通道中沿海高速通道的重要組成部分，周三（6日），隨着14.33米級大盾構機「龍崗一號」刀盤緩緩轉動，深汕鐵路全線首台盾構機在深汕鐵路6標項目施工現場順利始發。

這標誌着深汕鐵路項目建設正式進入盾構施工階段，這也是超淺覆土及偏壓條件下地面始發盾構施工技術在時速350公里高鐵項目的首次應用。



深汕鐵路全長125.52公里，設計時速為350公里，起於深圳樞紐西麗站，終至深汕特別合作區，並引入廣汕鐵路深汕站，途經深圳市南山、龍華、福田、羅湖、龍崗、坪山，惠州市大亞灣、惠陽、惠東，全線設西麗、羅湖北、深圳坪山、惠州南、惠東、深汕等6座車站。

由中鐵二局組織施工的龍崗隧道區間分為南約隧道段和寶荷隧道段，均為該線路重難點工程。此次順利始發的「龍崗一號」盾構機將負責南約盾構區間的推進任務。

針對龍崗隧道盾構掘進過程中全段併行廈深高鐵、穿越21處重要建構築物、長距離穿越岩溶及軟硬不均與軟硬交互不良地質等重難點，研發團隊充分發揮大盾構技術優勢，結合工程實際和豐富施工經驗，對此盾構機進行了針對性研究與設計。

深汕鐵路全線建成後，可同時實現大灣區與長三角、海西經濟帶、大西南片區的高速聯系以及深圳至深汕特別合作區間高速、高頻的鐵路聯繫，對於深汕特別合作區加快與深圳一體化發展、融入粵港澳大灣區也具有重要意義。