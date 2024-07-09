深中通道｜日車流逾10萬輛次　約萬人搭跨市巴士　跨江消費成新潮

深中通道6月30日正式通車。據數據顯示，截至7月7日，深中通道的日均車流量超過10萬輛次，跨市巴士日均約1萬人乘搭。



據數據顯示，截至7月7日，深中通道的日均車流量超過10萬輛次，跨市巴士日均約1萬人乘搭。（新華社）

據《新華社》報道，交通部門數據顯示，6月30日下午至7月7日，深圳和中山兩市間的跨市巴士專線雙邊合共發送2014車次，合共發送旅客7.23萬人次，日均約1萬人。

6月30日深中通道通車當日，深圳和中山之間不僅同時開通了深中跨市巴士專線，還開通了深中跨市巴士接駁線路、深中機場專線等多條巴士線路。如中山市開通的兩條深中跨市巴士專線，分別是「中山博覽中心—深圳前海灣」線和「中山國際人才港—深圳前海灣」線，發車頻次平均為15-20分鐘/班。

另據《深圳商報》引述監測數據，截至7月7日下午3時，深中通道開通後首周總車流量超過72萬輛次，日均車流量超10萬輛次。不少中山市民都觀察到新變化，「滿城都是粵B車」、「餐館剛開門十幾分鐘就開始排長隊」。

深中通道通車帶火兩地美食，跨江「逛吃」 消費新潮。（深圳商報）

而據美團、大眾點評數據顯示，在中山，近一周，深中通道相關關鍵詞搜尋量，按周增幅近250%，筆記攻略數增幅逾600%，評價量增幅逾300%。

其中，「深中通道中山美食」等成為熱搜詞，按周搜尋暴增逾40倍，中山「乳鴿」相關堂食團購銷量按增幅接近90%。

而在深圳，餐飲業同樣接收到了深中通道帶來的大流量。近一周，深圳地區以深中通道為關鍵詞的搜尋量大漲400%，外賣訂單量對比開通前亦增長20%。