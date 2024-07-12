深中通道｜開通首周錄逾72萬車次　虎門大橋「減負」車流降4成

深中通道已經開通近兩周，為往返珠江口東西兩岸的車輛，提供新出行路線。據數據顯示，深中通道開通首周後，與之平行的虎門大橋雙向車流量最大降幅均超過四成，區域交通進一步均衡。



據《深圳商報》報道，深中通道開通後，首周總車流量超過72萬車次，日均車流量超10萬車次。而對比虎門大橋6月25日至29日和7月1日至7月5日兩個時間段均值發現，虎門大橋由東向西方向，車流量下降幅度達45.3%；由西向東方向，車流量下降幅度達42.9%。

不過，進入周末出行流量增長明顯，深中通道也出現局部擁堵，其交通分流作用也被相對抑制。7月6日較6月29日，虎門大橋西往東方向車流量下降幅度僅有13.1%，東往西方向車流量降幅只有10.9%。

據數據顯示，截至7月7日，深中通道的日均車流量超過10萬輛次，跨市巴士日均約1萬人乘搭。（新華社）

對比每小時的趨勢，深中通道由東向西出行熱度峰值出現在上午，而由西向東方向，出行熱度高峰則是出現在下午和傍晚。同時，去往中山方向的車流在夜間相對更集中，夜晚9時左右會出現出行小高峰。車流起點多以寶安區和南山區為主，終點以中山市區、馬鞍島和珠海為主。

廣東省交通運輸廳廳長林飛鳴此前表示，深中通道約佔珠江日過江車流的25%，形成了4座橋樑合理分工的格局，將有力促進珠江口東西兩岸融合發展。