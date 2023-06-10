深圳媽灣跨海通道單線貫通　為國內在建最大直徑海底盾構隧道

6月9日，粵港澳大灣區互聯互通交通建設重點示範工程——深圳前海媽灣跨海通道的控制性工程右線接收井中，隨着直徑15.53米的「媽灣號」泥水平衡盾構機破岩而出，標誌着這條國內在建最大直徑海底盾構隧道右線實現貫通，深圳首條海底隧道正加速推進。

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世界級海底隧道施工「答題」

作為深圳首條海底隧道，媽灣跨海通道起於深圳前海媽灣港區的媽灣大道與月亮灣大道交叉處，終於寶安大鏟灣片區沿江高速大鏟灣收費站及金灣大道-西鄉大道交叉口，線路全長8.05公里。其中，地下道路規劃等級為城市快速路，雙向六車道，設計時速80公里；地面道路規劃為城市主幹路，雙向六車道，設計時速40公里。

作為當前國內在建最大直徑海底盾構隧道工程，深圳媽灣跨海通道包含兩條跨海盾構隧道。

其中，由中鐵隧道局負責承建右線部分——深圳媽灣跨海通道2標，項目盾構段全長2063米，是整條線路的控制性工程。施工過程中，該項目攻克了填海區域鬆軟地層掘進、穿越海底高水壓長距離軟硬不均地層及全斷面硬岩地層等世界級海底隧道施工難題。

6月9日，國內在建最大直徑海底盾構隧道——深圳媽灣跨海通道單線貫通。（羊城晚報）

「海底智造」+「定制」大盾構創全國紀錄

為攻克一個個海底隧道施工難題，中鐵南方、中鐵隧道局建設者為「媽灣號」超大直徑泥水平衡盾構機「量身定制」，進行了多項針對性的設計，創新使用常壓換刀技術、刀具實時監測系統、大流量泥水環流系統以及伸縮擺動式主驅動系統等多項前沿技術，提質增效，實現了單日最高掘進10米的海底大盾構日掘進全國紀錄。

此外，施工中建設者還大力推進智能化建造技術應用，依託中鐵隧道局「智慧盾構大數據平台」，利用大數據系統綜合分析全工序施工數據，確保了超大直徑盾構水下高效、連續、安全掘進；高水準建設泥水處理中心，科學優化泥水管路設計，實現了管內泥漿100%收集，達到了泥漿零洩漏、零污染的管控標準，兼顧了工程經濟效益和環保效益。

成形的盾構隧道。（羊城晚報）

深圳媽灣跨海通道建成後，將進一步完善深圳路網結構，連接起南山港區的疏港貨運交通，並兼顧聯通媽灣、赤灣、大鏟灣等片區的客運交通，實現前海片區的客貨分離和過境分離，進一步拓寬城市發展空間，助力深圳建設中國特色社會主義先行示範區，推進粵港澳大灣區建設。