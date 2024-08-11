深圳陸路口岸旅客量再創新高　「七夕」單日出入境達88.7萬人次

8月10日，適逢周六也是中國的情人節「七夕」，深港兩地旅客往來亦刷新紀錄，達到88.7萬人次。



據深圳口岸發布公告，8月10日深港兩地雙向奔赴再迎小高峰，深圳陸路口岸旅客通關量再創新高，單日出入境旅客達88.7萬人次，其中入境48.7萬人次，出境40萬人次，刷新了8月4日88.28萬人次的通關紀錄，深港兩地雙向奔赴再迎小高峰。

隨著深港兩地民眾往來需求的進一步提升，兩地文化交往更加頻繁，特別遇到大型演出或節日慶典時，出行的跨境旅客數量明顯增多。

市口岸辦黨組書記、主任劉衛翔在民心橋節目中說道：「出入境旅客可以通過『i口岸』小程序及時看到深圳各陸路口岸通關的實時人流量，了解通關現場詳情。無論是在內地，還是在香港，都可以打開『i口岸』使用包括停車場預約服務、免稅商品服務、匯率服務等70多項服務。隨著旅客需求的增多，市口岸辦也將進一步完善『i口岸』的各項功能。」

深圳口岸亦提醒廣大出入境旅客，合理安排自己的行程，盡量避開出入境客流高峰期，擇時、擇口岸出行；出行前請務必檢查本人證件、簽證、簽注有效期，避免因證件問題影響假日出遊。