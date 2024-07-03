深江鐵路進入全線架樑施工　通車後香港至粵西料省時逾半

被譽為超級工程的深江鐵路正在建設中，預計2028年建成通車，屆時從深圳、香港前往粵西地區將省時逾半。近日，深江鐵路進入全線架樑施工階段。



深江鐵路進入全線架樑施工階段。（深圳新聞網）

據《深圳新聞網》報道，近日，隨着一榀長32.6米、寬12.2米、重達710噸的預製雙線箱樑平穩地架設在中山橫欄站橋段橋墩上，標誌着深江鐵路建設關鍵節點——首榀箱樑架設完成，項目進入全線架樑施工階段。

據介紹，箱樑是高鐵建設中必不可少的建築結構之一，通常由鋼筋混凝土結構澆築而成，分為預製箱樑和現澆箱樑。預製箱樑在存樑場提前生產完成後，由架橋機在下部工程完成後進行架設，可以有效加快工程進度，節約工期。

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。

深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。

深江鐵路建成通車後在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通；在深圳北站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山北站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通。

深江鐵路建成通車後，將進一步打通沿海通道，江門與深圳可實現1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。