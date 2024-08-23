佛山軍事航天展9.14開幕　殲-20、山東艦等大國重器將亮相

8月21日，佛山潭洲國際會展中心舉行媒體通氣會，「固國強軍 空天逐夢」軍事科技嘉年華全國巡展（佛山站）暨2024航空航天展（以下簡稱「2024佛山軍事航天展」）將於9月14日-10月7日在佛山潭洲國際會展中心舉辦，市民朋友可以在家門口近距離感受軍事科技和航空航天的獨特魅力。



據了解，本次展覽包含室內室外展區總面積超過2萬平方米，展品數量超過500件，以先進的軍事裝備、航空航天前沿科技為主要內容，立體呈現中國國防科技領域的優秀成果。展覽將設「固國強軍」和「空天逐夢」兩個核心主題展區，並在展館外設置重型裝備等展品。

殲-20將亮相佛山軍事航天展。（佛山潭洲國際會展中心官網）

其中，「固國強軍」主題展區設「輝煌歷程、陸戰驕子、劍指深藍、藍天利刃、鳴嘯長空、逐夢未來」六個主題展示單元，圍繞陸、海、空、未來科技等內容，融入沉浸式場景，並結合實驗裝置、VR、AR、模擬駕駛等互動體驗項目。

「空天逐夢」主題展區設「神箭出征、聚星成鏈、天宮來客、月宮家園、深空探秘、悅享科技」六個主題展示單元，以中國航天科技發展歷程為主線，結合部分航天實物、模型、科學裝置、互動體驗等，將前沿科技「娓娓道來」。

長征二號F運載火箭。（佛山潭洲國際會展中心官網）

99A主戰坦克。（佛山潭洲國際會展中心官網）

陸戰之王99A主戰坦克、PLZ-05型自行榴彈炮、武直-10、山東艦航母及艦載機（1：20）、海南艦兩棲攻擊艦編隊（1：72）、殲-20、東風導彈車、長征二號F運載火箭（1：4）、中國空間站（1：10）、「玉兔」、「祝融」等一大批展品將亮相本次展覽。此外，展覽中還有火箭構件、神舟飛船返回艙、降落傘等展品展出。

值得一提的是，展覽期間，主辦方還將定期邀請軍事專家，舉行軍事科普講座，現場為觀眾答疑解惑，介紹國防科技發展成就。