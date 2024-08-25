8月24日深港陸路出入境客流達94.3萬人次創新高　4大口岸刷新紀錄

據深圳衛視報道，8月24日，深港陸路口岸旅客通關量再創新高，單日出入境旅客達94.3萬人次，其中入境旅客52萬人次、出境旅客42.3萬人次。福田、羅湖、深圳灣、蓮塘口岸當日出入境人員分別達23.7萬人次、26.1萬人次、15.7萬人次、10.2萬人次，同步刷新該口岸復關以來單日客流紀錄。



此外，8月24日，深圳邊檢總站全天共查驗出入境人員97.2萬人次，其中入境人員53.4萬人次、出境人員43.8萬人次，是今年第9次、暑期第4次創全面復關以來新高。

暑期以來家庭出行潮、研學交流潮、組團旅遊潮，「三潮疊加」人流湧動。報道稱，今年以來，深港之間雙向消費熱度持續走高，一方面內地居民赴港旅遊、購物、研學等熱情高漲；另一方面內地美食、旅遊釋放強勁吸引力，香港居民「北上消費」熱度高企，深港「雙城生活」開啟火熱新風尚。

開關一年，蓮塘口岸從過去冷冷清清，已變成港人「北上買餸第一站」。（香港01 黃浩謙 攝）

此外，深圳大力營造全市消費氛圍。今年上半年，深圳開展了超600場促消費活動，充分激發內需潛力，促進消費持續穩定增長。接下來，第111屆全國糖酒商品交易會等還將進一步拉動消費，同時帶來人員的跨境流動。

暑期客流旺盛，旅遊熱度持續上漲。攜程旅遊數據顯示，國內旅遊市場保持穩步增長，深圳作為旅遊熱門城市，出境遊訂單量同比增長29%，入境遊訂單量同比增長71%。7月，歡樂港灣接待遊客同比增長25.75%，而以海上賞深中通道為主的「海上彩虹號」觀光航線接待遊客同比增長71%。

據統計，暑期以來，深圳邊檢總站共查驗出入境人員1653.4萬人次，環比6月上升5.7%。

除深港口岸外，深中通道「拉流」效應明顯。深圳和中山構建起了 「半小時經濟生活圈」，消費、旅遊、演藝等市場的受益立竿見影。自通車以來，車流量始終保持高位運行，日均車流量超10萬車次。該通道的開通加速了港澳人員的流動，不少港澳遊客選擇在暑期回內地探親旅遊，親身體驗深中通道帶來的便利。