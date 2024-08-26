「番禺白宮」正式拆除　建成不足30年　一代廣州人集體回憶落幕

建於1995年的廣州番禺麗江明珠酒店於近日正式開始拆除。這座以歐式羅馬風格為主體、純白色外觀設計的酒店，又被稱之為「番禺白宮」，是許多老廣州人的集體回憶。



建於1995年的「番禺白宮」是一代廣州人的集體回憶。（小紅書帳號：唐伯虎點蚊香）

被稱為「番禺白宮」的麗江明珠酒店位於廣州番禺區迎賓路沙溪村路段。1995年建成時，番禺區還是廣州市下轄的縣級市，「番禺白宮」是當年番禺市的標志性建築。而也因其建在廣州市區往番禺中心市橋片區的必經之路上，被大部份老廣熟知。

2024年8月下旬，這座承載著一代廣州人集體回憶的「番禺白宮」正式開始拆除。施工現場也在各大社交媒體曝光，網絡亦曝光未來這裏將新建起的大型綜合體設計圖。

據《南方都市報》報道，麗江明珠酒店改造工程已進場施工，拆除後將在舊址之上改造重建「容嶼·ISLEMo（南方藝文島岸）」項目，占地超10萬平方米。

網傳改建設計方案，將保留歐式穹頂。（南方都市報）

容嶼項目負責人表示，拆除部份建築主體正在進行，考慮到天氣情況目前沒有完全拆除的時間表。另外，由於改建方案還沒有最後定稿，仍未能「官宣」該新項目的建築造型。

不過，麗江明珠酒店德標誌性穹頂或將保留下來，作為新建築的一部份，該項目負責人稱，「但仍未最後確定，請等待進一步公布」。

公開資料顯示，麗江明珠酒店於1995年建成。曾是一間集商住、飲食和休閒於一體的綜合性星級標準酒店。由於地理位置優越，麗江明珠酒店吸引了不少遊客和外商入住。近幾年，由於基礎設施老化以及經營方面的問題，麗江明珠酒店運營遭遇困境，至2019年法院裁定受理其破產清算，其後進入司法拍賣程序。