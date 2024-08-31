中山新｢蒲點｣2元渡江直達　格型布置活化百年老街

到中山遊玩，晚上三五知己想一起吃喝玩樂，鳳巢灣創意新天地絕對是個適合年輕人的好地方。

由舊城區東鳳鎮活化而成，鳳巢灣創意新天地既有懷舊博物館、浪漫水道、江邊小路，又有名人網紅牆、煙火夜市、特色酒館，每到假日都聚集不少年輕人，成為中山潮流文化新「蒲點」。



中山好去處｜2元渡江直達鳯巢灣創意新天地

中山鳯巢灣創意新天地座落在中山東鳳興華西路東鳳鎮東興社區，從小欖鎮沙口渡口乘坐２元渡船，既便宜又能夠盡享沿岸風景。（中山發布/當代中國授權）

鳯巢灣創意新天地位於中山東鳳興華西路東鳳鎮東興社區。打算去遊玩的話，宜先打道小欖鎮沙口渡口，花兩元人民幣乘坐渡輪過江到東鳳鎮，在享受繽紛夜市之前，先欣賞跨江大橋，迎和煦江風，賞絕美日落景色。

沿著江邊上岸，就到達鳳巢灣創意新天地。

鳳巢灣創意新天地的所在地，昔日為東鳳鎮，是一條具有上百年歷史的老街。上世紀60年代，鳯巢灣的所在地曾經是東鳯鎮經濟、文化的中心。經過中山市政府一番活化後，東鳳鎮於2018年開始發展成今天的鳳巢灣創意新天地。

從沙口渡頭旁上岸後，沿著特色的彩虹階梯拾級而下，便來到鳳巢灣創意新天地。

中山鳯巢灣創意新天地位於中山東鳳興華西路東鳳鎮東興社區，沿江有長達5公里的綠道，到晚上就變成熱鬧不夜天。 （網上圖片)

中山鳯巢灣創意新天地位於中山東鳳興華西路東鳳鎮東興社區，經過活化後成為熱鬧的旅遊點，晚上燈光勾勒出熱閙的氣氛，已成為中山人氣夜市。（中山發布/當代中國授權）

中山好去處｜鳳巢灣創意新天地 格型布置活化百年老街

沿著街道走，放眼看去盡是東鳳鎮的歷史遺迹：供銷社老街、糧倉、渡口、老酒廠等等。在東鳳鎮民俗展覽館內，保存了鎮內懷舊物品和場景，重現東鳳鎮改革開放初期的衣食住行、生活，以及節慶禮俗。

中山鳯巢灣創意新天地位於中山小欖水道北岸的東興社區，曾經是東鳳鎮的政治經濟文化中心。人民公社、供銷社、糧倉、茶樓、小百貨商店、藥材鋪、郵局、銀行、財政所等機構林立。新天地內設有博物館，展示昔日生活的痕迹。（網上圖片)

中山鳯巢灣創意新天鳳巢灣藝術博物，展示昔日東鳳鎮的政治經濟文化中心的面貌。（網上圖片)

昔日的舊農機工場，現在則成為供銷社文化博物館，展示200多件實物展品和多張歷史照片，講述東鳳鎮昔日的故事。

走出歷史遺迹，便是充滿潮氣的新天地。昔日街上的牆壁，經過悉心的塗鴉與粉飾後，變成一道道極具特色的網紅牆。牆上的主角都是世界各地的名人或漫畫中的主角，有港人熟悉的周星爺和吳孟達、加拿大創作歌手賈斯汀 · 德魯 · 比伯（Justin Drew Bieber）、韓星鹿晗、動漫角色等等，都是不可錯過的打卡點。

中山鳯巢灣創意新天地的網紅牆，有港星周星馳及吳孟達，也有外國明星，為老建築外牆上添上國際氣息。 （中山發布/當代中國授權）

中山鳯巢灣創意新天地老建築的外牆上，有外國明星和創作歌手為主題的塗鴉，為園區添上國際氣息。（網上圖片)

中山好去處｜「鳳巢灣不夜天」夜市 帶動潮流文化

鳳巢灣有一道長達5公里的江景錄道，沿綠道漫步，欣賞黃昏景緻，感受漫活時光。入夜後，街道與商店的燈光，勾勒出五彩斑斕的熱鬧場景，當中，由燈帶點亮的就有「鳳巢灣不夜天」。

「鳳巢灣不夜天」是一條環球美食街，各式攤擋展示東西美食，有精美菜色、小吃、甜品，是年輕人的吃貨天堂。

中山鳯巢灣創意新天地內的「鳳巢灣不夜天」是一條環球美食街，各式攤擋展示東西美食，是年輕人的吃貨天堂。（網上圖片)

中山鳯巢灣創意新天地內的「鳳巢灣不夜天」是一條環球美食街，各式攤擋展示東西美食，布置也很花心思。（中山發布/當代中國授權）

中山鳯巢灣創意新天地，晚上變成了熱鬧的夜市及藝術表現場所，吸引年輕人集聚。（Discover@大灣區@FB/當代中國授權）

中山鳯巢灣創意新天地沿岸有不少音樂餐吧及酒吧，讓年輕人把酒談天。（中山發布/當代中國授權）

中山鳯巢灣創意新天地內有不少藝術表演，對熱鬧氣氛推至高峰。（中山發布/當代中國授權）

中山鳯巢灣創意新天地內每到周末或重要節日，都有煙花表演，吸引年輕人及一家大小到來欣賞。（網上圖片）

沿著大街走，有西方風味的餐飲酒吧、音樂餐廳、渡口酒館，臨江而建，年輕人迎著清風，把酒談天，享受漫活時刻。

每到星期五及周日晚上，這裏還有特色夜市，有售賣燒烤小食、手作、遊戲攤檔。於節慶期間，這裏還有音樂表演及煙花匯演。鳳巢灣創意新天地，已成為中山新晉的潮流文化新地標。

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