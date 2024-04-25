前海搶人！展開全球特聘引進高端人才　港人可申全部4大崗位

深圳前海管理局13日發佈重磅消息，首次面向全球公開選聘4名高端特聘人才。此次創新之舉，將進一步拓寬港澳和外籍人士參與前海區域治理管道，探索允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構職務，加大高層次專業化人才引進力度，助力打造全面深化改革創新試驗平台、高水準對外開放門戶樞紐、深港深度融合發展引領區、現代服務業高質量發展高地。



據悉，此次選聘崗位包括面向全球（包括香港）的首席經貿專家1名，以及面向香港人士的首席港澳聯絡專家、高級金融發展專家、高級建築設計專家各1名。其中，應聘面向香港人士崗位須為香港特別行政區永久性居民中的中國公民。此次招聘報名截至2024年4月30日。

據前海管理局相關文件顯示，此次選聘的首席經貿專家、首席港澳聯絡專家、高級金融發展專家、高級建築設計專家均要求博士研究生，或教授、副教授及相當層次人才，並要求有豐富的工作經驗。

深圳前海深港青年夢工場。（網絡資源圖）

對選聘的首席經貿專家，要求曾在境內外相關政府部門、法定機構、國際組織、著名研究諮詢機構、世界500強企業等機構擔任過5年以上高級管理職務或高級顧問、專家等職務，與相關國際機構有比較密切的聯繫與合作。對選聘的首席港澳聯絡專家，要求曾在香港特區政府部門、法定機構或國際組織、世界500強企業及其駐港機構擔任過5年以上高級管理職務或高級顧問、專家等職務，與相關國際機構有比較密切的聯繫與合作。

此外，高級金融發展專家要求，曾在境內外政府財經金融主管部門、法定機構、國際組織、國際知名金融機構等擔任過5年以上的中層以上管理職務或高級顧問、專家職務，或在國際性金融研究機構擔任過高級管理職務。高級建築設計專家，要求曾在境內外相關政府機構、法定機構、知名建築設計機構等擔任過中層以上管理職務者優先，持有香港註冊建築師、中華人民共和國一級註冊建築師資格證，或香港建築物條例認可人士優先。

前海設立深港合作專項資金促進專業服務及文化創意產業發展。

應聘者可將填寫好的《應聘報名表》、《應聘人員誠信承諾書》、相關應聘材料電子版在報名截止日期前以郵件形式發送至郵箱szqhhr@qh.sz.gov.cn。關於此次招聘的更多資訊可登錄前海管理局官方網站（http://qh.sz.gov.cn/）及前海官方微信「深圳前海」，或撥打報名諮詢電話 +86-755-26401692、+86-755-86558390了解招聘詳情。



為貫徹落實《前海總規》的總體要求，圍繞促進粵港深港合作、擴大香港發展空間的重大使命，方便港人在前海工作及創業，前海設有多項針對港人北上工作及創業的優惠政策。前海管理局近年不斷優化惠港措施細節，包括3月8日攜手中國聯通、中國電信及中國移動三大運營商發布「前海卡2024」通信系列産品，最平套餐仅需每月98元，爲在前海工作生活的港人降低手機資費成本。

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