CMEF醫博會10月12日深圳開幕　全球醫療企業齊聚共享灣區出海機遇

2024年10月12日至15日，主題為「創新科技，智領未來」的第90屆中國國際醫療器械博覽會（以下簡稱「CMEF」）將在深圳國際會展中心（寶安）舉辦。本屆CMEF整體展覽面積超20萬平方米，4000余家品牌企業將攜數萬款產品集中亮相，預計吸引超12萬名專業觀眾到場參觀。



本次CMEF由商務部批准，國藥勵展主辦，眾行業協會、學會、基金會、科研院校等機構支持。將同期召開近60場論壇和會議，近600位業界專家、行業精英和意見領袖齊聚鵬城，為全球健康產業帶來探析前沿、洞見未來的醫療盛宴。



CMEF於1979年首次舉辦，見證了改革開放以來中國醫療行業的發展歷程。歷經45年發展，CMEF已成長為覆蓋全產業鏈及全生命周期的集產品技術、新品首發、貿易合作、學術交流為一體的全球化綜合服務平台，被譽為全球醫療產業「風向標」。

作為中國最具影響力的醫療器械產業集聚地之一，深圳依托良好的產業發展環境，形成了較為完備的產業鏈、創新鏈、生態鏈、資金鏈，在國際競爭中展現出強大的實力和潛力，成為中國高端醫療器械「揚帆出海」的中堅力量。

以展促產，第90屆CMEF落地深圳，有望依托深圳優渥的產業土壤，進一步提升國產高端醫療器械市場競爭力和品牌影響力，推動行業向全球創新鏈產業鏈高端邁進。

數萬款新品迎來「新場景新市場」

隨著新一輪醫療設備更新政策的密集出台，醫療器械行業迎來前所未有的發展機遇。正值第90屆CMEF，當醫療行業迎來政策春風，4000余家企業齊聚展會現場，數萬款新品同台競技、共迎市場新前景。

本屆CMEF匯聚全球前沿醫療科技成果，設置醫學影像、體外診斷、醫用電子、醫用光學、醫院建設、手術室、消毒感控、醫用耗材、骨科等14大展區，全景呈現醫療全產業鏈。

國產首創亦是全球首創。智能影像時代的到來，催生了多項全球首創。比手機還輕的無線掌上超聲，具有超大視角和景深的一次性使用電子輸尿管腎盂內窺鏡；具有顯示、攝像、光源三合一功能為一體的4K內窺鏡攝像光源一體機……業內人士認為，隨著國內企業愈來愈多地突破技術、占據市場，中國醫學影像與醫用光學企業將有望引領全球行業發展。

醫療機器人展區是CMEF的「明星展區」，自2022年推出以來備受矚目。本屆CMEF將展示多款國內自主研發新品，包括四臂腔鏡手術機器人、全骨科手術輔助機器人；打破進口長期壟斷、可同時覆蓋髖關節與膝關節自主研發的骨科關節手術機器人；國內首個獲批導航+自動執行骨科智能手術系統等產品。

手術室展區一直是醫療領域關注的熱點。「微創化、智能化、高效化」成該展區的關鍵詞：全新的一體化手術室、數字化復合手術室、基於5G技術的遠程手術室、呼吸機、麻醉機、手術室/ICU設備整合解決方案，以及基於物聯網等先進技術的手術室類急救設備、急救解決方案等將一一亮相。

在IVD體外診斷展區，明星產品與行業先鋒同台競技。生化診斷、免疫診斷、分子診斷等傳統火爆賽道產品集結。家用快檢、癌癥早篩、生物樣品儲存及冷鏈、可穿戴設備、病理研究等行業先鋒科技產品也將成為今年的重要亮點。

聚焦新賽道 多維度拓展產業生態圈

本屆CMEF緊跟產業政策，不僅設立多個細分展區，還將舉辦「醫療器械設計與製造」「智慧健康」「應急救援」「寵物健康」等一系列熱點領域的子品牌展會，為全球醫療健康產業提供一個集展示、交流、合作於一體的國際平台，打造覆蓋從源頭到終端的全產業鏈生態圈。

作為CMEF創新推出的子品牌，第37屆中國國際醫療器械設計與制造技術展覽會（ICMD）專注於醫療器械制造上遊供應鏈。展品主要包括醫療器械制造相關的智能化技術，如智能制造、UDI、工業自動化工廠、嵌入式芯片等，這些新技術應用前景廣闊，將醫療器械制造推向智能化、高效化、精準化新階段，大大提高生產效率和品質。屆時，500余家國內外品牌企業和萬余款產品集中亮相，為醫療器械上遊產業轉型升級貢獻力量。

萬億銀發經濟市場興起，康養產業迎來新機遇。面對日益增長的老齡化社會需求，與CMEF同期同地舉辦的康覆及個人健康展（CRS）、國際養老展（CECN）及家用醫療展（Life care）重點關注康覆養老及家用醫療，助力打通「醫康養護」全產業鏈發展新格局。

今年初國務院辦公廳發布的《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》中提出，擴大中醫藥在養生保健領域的應用，發展老年病、慢性病防治等中醫藥服務，推動研發中醫康覆器具。

中醫藥展區是CRS、CECN特色展區。展會現場，多家品牌展商將攜四診儀、智能舌象儀、智能艾灸機器人、子午流注隔物灸儀、醫用艾灸儀等產品亮相。此外，展會現場還創新推出腦科學及類腦技術產品展區、脊柱康覆與健康產品展區、心肺康覆展區、女性健康產品展區等，助力企業拓展細分賽道，挖掘更多商機。

聚焦人寵賽道新藍海，AHC國際寵物健康展應運而生。數據顯示，寵物醫療行業市場規模已超過700億元人民幣，中國寵物醫療市場即將進入前所未有的增長爆發期。展會圍繞「人寵共享、人寵共患、人寵轉化」，將人類醫學的尖端技術與寵物行業加速融合，為廠商、經銷商和代理商提供展示創新產品、多維度的合作以及品牌宣傳機會。

掘金海外市場，共享「灣區出海新機遇」

國內藥械企業「出海熱」正在持續。近年來，在國內集採、國際形勢變化、公共醫療衛生事件等多種因素共同催化下，國內械企出海勁頭空前高漲。

本次CMEF在深圳舉辦，可謂正當其時。今年上半年，深圳市生物醫藥和醫療器械民營企業實現外貿出口118.5億元，占比超六成，多項高端醫療器械產品出口數據全國領先；粵港澳大灣區作為中國創新藥械產業高地，憑借地緣優勢，國際化接軌程度高等特色，已成為中國高端醫療器械「出海」高地。

CMEF作為全球旗艦醫療器械展會平台，不斷助力產業國際交流、跨境貿易、多邊合作向多領域縱深發展，為企業出海提供商貿交易平台。

本屆CMEF國際展區將迎來德國、美國、加拿大、韓國、日本、英國、法國、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、俄羅斯、巴基斯坦、波蘭、香港、台灣等20余個國家和地區代表攜新品參展。

CMEF已成為中國高端醫療器械「出海」的重要平台

國際買家參展數量更是遠超預期。據主辦方介紹，CMEF的國際化程度不斷提升，疊加深圳免簽過境政策利好，為邀請國際客戶提供了更多便利。目前，國際觀眾預登記數已超去年同期兩倍。預計將吸引來自全球超150個國家和地區的國際專業觀眾到場，CMEF展會將成為全球商貿優質「孵化場」。

根據當下企業出海熱點，本屆CMEF推出的WeTalk國際舞台將成為關注焦點。新加坡企業推介會、馬來西亞市場準入政策解讀、泰國市場洞察分享、美國領事館專題分享等活動「輪番上演」，將為企業出海提供最新市場資訊，精準把握國際市場脈搏；由英國商業貿易部&倫敦發展促進署組織的專題對接會、印度企業推介會現場對接，有助於高效達成商貿合作。

為促進深度體驗交流，主辦方定制了特色參觀路線，並在現場進行國際直播，旨在讓每一位參與者能與參展商進行面對面交流，深入了解展品和技術背後的故事，助力全球新品「引進來」「走出去」。