北上好去處｜1268歲古琴藏於天空美術館　近距離欣賞國畫名家真迹

港人北上主要是吃喝玩樂，但深圳還有很多藝術盛事值得探訪，位於福田區CBD廣電金融中心48至49樓的天空美術館便是其中之一。

天空美術館總面積近5000平方米，設有3個專業展廳和3個功能分區。美術館會定期更換展品，曾經展出過梵高、畢加索、莫迪利亞尼、馬蒂斯等藝術家的畫作。

今期，天空美術館正舉辦深圳迄今規格最高、陣容最齊全的歷代古琴名琴展，以及近現代中國藝術名家作品展。由於天空美術館坐落於高聳入雲的摩天大廈中，觀眾更可一邊觀看展覽，一邊欣賞景色，天氣晴朗時，更可遠眺香港。



古韻今聲·中國歷代名琴展

天空美術館正舉辦古韻今聲·中國歷代名琴展，除了有宋、明、清歷代古琴，十五張復刻故宮珍藏古琴外，還展出了擁有1268年歷史的唐琴「九霄環佩」真迹。

唐琴·九霄環佩至今已有1268年歷史。（林芷瑩攝）

展廳以圖文配實物的形式，從琴身構造、形制到獨特的琴譜形式，帶參觀者認識古琴，並展示了十四道製琴工序，讓參觀者能夠深入了解古代製作古琴的過程。

其中，第二展廳展出了唐琴·九霄環佩，為全球首次面向觀眾展出。據介紹，此琴有傳為盛唐雷氏作品，製作於至德丙申——唐肅宗登基之元年，琴背陰刻「九霄環佩」四字，另有篆文印 「東坡蘇軾珍賞」。2023年，法國總統馬克龍訪華時，曾聆聽此琴彈奏的《流水》。

琴背陰刻「九霄環佩」四字，另有篆文印 「東坡蘇軾珍賞」。（林芷瑩攝）

展廳還展出了宋、明、清等傳世古琴，以及八張故宮複製古琴，其中包括大聖遺音（複製琴）。此琴根據故宮藏唐琴「大聖遺音」復原製作，是故宮現藏四張唐代古琴中唯一的清宮舊藏。

據介紹，上世紀20年代，「大聖遺音」被發現於養心殿旁南庫的角落，因琴身積滿水垢，被誤記為「破琴一張」。20多年後才由古琴演奏大師管平湖修復，重現舊日光彩，成為國家一級甲等文物。

大聖遺音（複製琴）是根據故宮藏唐琴「大聖遺音」復原製作，是故宮現藏四張唐代古琴中唯一的清宮舊藏。（林芷瑩攝）

仰之彌高·近現代中國藝術名家作品展

仰之彌高·近現代中國藝術名家作品展，展示了29位中國近現代藝術家的40件書畫精品，作品涵蓋了山水、花鳥、人物、書法多種題材。

中國近現代國畫藝術的不同流派，都在展覽中逐一闡釋並呈現。觀眾可以近距離欣賞平日耳熟能詳的齊白石、徐悲鴻、吳冠中等藝術家的作品真迹。

仰之彌高·近現代中國藝術名家作品展，展示了29位中國近現代藝術家的作品。（林芷瑩攝）

觀眾在天空美術館可一邊觀看展覽，一邊欣賞景色，天氣晴朗時，更可遠眺香港。（林芷瑩攝）

天空美術館

地址：深圳福田區CBD廣電金融中心48至49樓

開放時間：周二至周日 10:00~18:00 （17:30停止入場，逢周一閉館，節假日除外）

