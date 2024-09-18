全球首張無人駕駛載人航空器證書今年頒發　年底有望｢打飛的｣返工

吃畢早餐，悠哉拿出手機一鍵預約，一架航空器翩然而至，打開艙門入座，這款無駕駛員、不用跑道、垂直起降的航空器，便載著乘客出發，以極快的速度到達上班地點……這樣「打飛的」上班的商業應用場景，正逐步靠近廣州市民。



「預計全球首張無人駕駛載人航空器運營合格證今年內頒發，年底前有望推出『空中的士』服務。」億航智能設備（廣州）有限公司（以下簡稱「億航智能」）副總裁賀天星告訴羊城晚報全媒體記者，公司生產的EH216-S無人駕駛載人航空器，已在廣州完成了商業首飛演示，為廣州開展載人飛行商業化運營打下了堅實的基礎。



作為低空經濟行業的先行者，億航智能在無人駕駛載人航空器的研發與低空經濟商業化應用中有何探索？記者深入企業進行採訪了解。



【本文獲《羊城晚報》授權轉載】

應用於不同場景的無人駕駛航空器

期待：年底前或推出「空中的士」服務

無人駕駛載人航空器作為常態化的公共交通工具，可行嗎？商業運營服務目前進入到哪個階段？

「運營合格證取得後，我們將加速拓展商業化運營的版圖。」賀天星告訴記者，未來伴隨著運營點的大量建設，億航智能將打造一個全新的立體化的城市空中交通運輸網絡，為大眾提供常態化的低空交通出行，讓「30公里的空中生活圈」飛入尋常百姓家。

記者了解到，中國民航局已正式受理億航智能專門從事城市空中交通運營服務的全資子公司億航通航以及在合肥的合資運營公司合肥合翼航空遞交的運營合格證申請。

在第二季度的財報電話會上，億航智能的高層透露，中國民航局審查組已完成了文件審查工作，接下來將在合肥開展現場審查，預計全球首張無人駕駛載人航空器運營合格證有望今年內頒發，相信很快公司將正式啟動EH216-S的商業化運營。

「低空經濟邁向萬億市值規模的時期，乘坐航空器可以像乘坐地鐵或出租車一樣方便。」賀天星表示，人們可以一鍵預約、乘坐「空中的士」，輕松實現城市內或城市之間的日常通勤。

市民也關心「空中的士」的乘坐價格，是否會像「打的」一樣實惠？

對此，賀天星回應說，未來低空經濟到了萬億市值規模的時候，肯定不會僅有一兩架「空中的士」，可能會有成千上萬架不同類型的無人駕駛航空器為大家提供服務。「體量突破後，運營成本自然會隨之下降。」在賀天星看來，屆時以高性價比的價格「打飛的」，自然就不是什麽難事。

「空中的士」億航EH216-S無人駕駛載人航空器。（影片截圖）

成效：完成超50000架次安全試飛

「空中通勤」的航空器多種多樣，各有特色。在億航智能廣州總部11樓的展廳內，記者見到了EH216-S無人駕駛載人航空器，跟常見的直升機和大飛機相比，其外形輕巧可愛。

只見其黑白機身上分布著8個軸，16個螺旋槳，艙內無駕駛艙，有兩個乘客位置，無須跑道，能垂直起降……記者入艙試乘時發現，艙內空間比較寬敞，即便是高1.8米、重180斤的大個子也能輕松坐下，腿也能伸直。落座後，系上安全帶，跟乘坐普通客車感受差不多。

賀天星告訴記者，這款航空器，機動性強，占地面小，不用跑道，起降方便，噪聲較低，是低空中短途出行服務的良好載體。

據介紹，目前EH216-S已經在全球16個國家，完成包括載人試飛在內的超50000架次安全試飛，可以應用在載人交通、空中遊覽、空中物流、醫療應急響應等場景。

此外，EH216-S無人駕駛載人航空器此前已獲得中國民航局頒發的型號合格證、生產許可證、標準適航證三大「通行證」。

「空中的士」億航EH216-S無人駕駛載人航空器。（影片截圖）

價格：國內售價一架239萬元人民幣

無人駕駛飛行器尚屬新鮮事物，這款產品的售價也是大家關注的話題。

記者獲悉，該款EH216-S已經開始量產，廣東雲浮生產基地年產量可達600架。

至於售價，賀天星表示：「目前國內售價是239萬元人民幣一架，海外售價是41萬美元。」

「億航智能已經交付了幾百架這樣的航空器到合作夥伴手中。自去年四季度以來，我們在國內市場累計收穫的批量訂單已超過1100架，並正在持續增長。」賀天星介紹。

例如，8月，億航智能向南安市交通集團交付5架EH216-S；7月，億航智能向太原西山文旅交付了首批10架EH216-S，這是該客戶全款支付的50架飛行器採購訂單中的一部份，未來2年內西山文旅將再採購450架……

目前客戶購買這樣的航空器，主要用於何處？

據介紹，目前大部分客戶會將無人駕駛載人航空器用於景區的低空觀光，這也是商業用途之一。比如，西山文旅正在持續推動EH216-S常態化飛行，計劃依托玉泉山、稻田公園、崛圍山等地標景點，打造一系列引領潮流的「低空+旅遊」示範項目，助力山西省建設低空經濟示範區。

目前，億航智能正與各地政府和客戶攜手，在廣州、合肥、深圳、珠海、太原等地開展低空經濟應用場景的樣板建設，為下一步低空經濟的商業運營做好準備。

億航智能生產的EH216-S無人駕駛載人航空器

「新」訪談｜標準體系 從「0」到「1」

羊城晚報：從研發到商用，無人駕駛載人航空器要經歷哪些過程？

賀天星：所有的載人航空器都需要完成「三證」的審定，這是民航業對安全準則的要求。「三證」中的型號合格證代表著航空器的設計符合適航標準，可以達到載人飛行的安全保障標準；生產許可證體現了制造商有能力按照批準的設計生產要求，出廠安全的載人航空器；標準適航證則是針對每一架航空器頒發的，證明該架航空器符合型號設計並且處於安全可用狀態。億航智能的eVTOL（電動垂直起降飛行器）作為一種新型的航空器，拿到「三證」足以說明這項技術和產品載人的安全性和商業運營的可行性。

羊城晚報：在無人駕駛載人航空器應用場景推進、商業化運營進程中，比較難的點在哪里？

賀天星：標準的制定是最難的一環。民航大飛機或直升機，目前都有相對固定的運營標準，但是EH216-S這款eVTOL產品作為一個全新的航空產品，它的技術架構、產品構型以及性能功能與傳統航空器存在巨大差異，加上在世界範圍內，此類型航空器運營的標準是一片空白，沒有完全可參考的依據和標準，需要新建立一整套完善可行、科學嚴謹的體系。最難的點在於，要將這套標準制定出來，實現從「0」到「1」的突破。

「空中的士」億航EH216-S無人駕駛載人航空器。（影片截圖）

羊城晚報：除了無人駕駛載人航空器，還有哪些不同場景的應用航空器？

賀天星：以億航智能為例，還有VT-30長航程無人駕駛載人航空器、EH216-F消防機和EH216-L物流機等機型，未來能在低空經濟領域為大家的生產、生活、消費提供更多的應用。低空可以作為一個牽引，推動整個產業形態的變革，同時也在推動城市進行大規模改造和升級，過程中將帶動更多相關上下遊產業鏈的發展。

羊城晚報：迎接低空出行服務，除了提供安全、可靠、方便的飛行載體外，還需要做哪些準備呢？

賀天星：還需要建起降坪、機庫、充電站等公共配套基礎設施。低空經濟是一個「天羅+地網」的經濟業態，地面相關的配套設施也是其中一個重要的環節。

目前，國內一些重要城市已經開始了相關的規劃，包括廣州、深圳、合肥、無錫等地，海外一些國家也在積極圍繞場景布局在做配套建設。eVTOL航空器的發展，不僅將帶來交通的一場革命，更多的也將是一場城市建設發展的革命。

數說｜廣東低空經濟：2026年，3000億元

目前廣東已將低空經濟相關內容寫入政府工作報告，印發實施《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024-2026年）》，並提出到2026年，廣東低空經濟規模將超過3000億元，廣州、深圳、珠海、惠州等地市也已印發出台市級層面支持低空經濟發展的政策。