繼上海浙江後　深圳鹽田菜市場推「代炒菜」服務　口味還可以訂製

廣東、上海、浙江等地菜市場近日相繼推出「代炒菜」服務，主打現場烹飪。現在深圳市鹽田區菜市場推出的「代炒菜」服務，引發市民熱議。提供代炒菜服務的商家表示，現在很多人沒有時間自己做飯，他希望通過提供代炒菜服務讓大家的生活更加便捷和舒適。



在深圳市鹽田區菜市場推出的「代炒菜」服務，引發市民熱議。（影片截圖）

據商家介紹，他不僅在菜市場設立了一個開放式廚房「代炒菜」區域；顧客可以直觀地看到食材清洗、爆炒的整個烹飪過程。為了充分瞭解顧客的口味和要求，還專門建立了微信群，很多回頭客們在群裡提前預約炒菜。現在，每天上午能做8到9份代炒菜，下午做15份，十分受歡迎。一些上班族表示，這一服務確實為他們節省了時間，提高了生活品質。

內媒分析，相比於普通的餐廳或者外賣，「代炒菜」意味著更新鮮、更實惠，想吃什麼自己在市場買好，洗、切、炒的全過程都清清楚楚；和固定找家政阿姨燒飯相比，「代炒菜」這種模式又更加靈活。

在深圳市鹽田區菜市場推出的「代炒菜」服務，引發市民熱議。（影片截圖）

中國食品產業分析師、廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬認為，從當下的市場需求來看，「代炒菜」是一個能夠滿足個性化需求的新業態，未來需要通過配套服務的提升，進一步引導，讓行業走向規範化、專業化及品牌化的方向，以獲取更廣闊的市場空間。

朱丹蓬表示，目前這一服務只是起步階段，有待進一步觀察。以目前生活的節奏來說，未來它一定是剛需，整個菜市場也將朝著規範化、專業化、品牌化和服務化的方向發展。