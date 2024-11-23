深圳迎「第二機場」　與寶安機場相距120公里　為何在惠州？

深圳籌劃未來航空交通發展，包括打造「第二機場」，不過因為某些原因，「第二機場」卻不在深圳.....



與寶安機場相距120公里

深圳「第二機場」位置示意圖。（當代中國）

內地傳媒報道，近日深圳市政府官網發布《深圳市綜合立體交通網規劃方案（2024—2035年）》。

在航空方面，《方案》提出共享粵港澳大灣區世界級機場群，支持惠州平潭機場打造千萬級區域性樞紐機場，發揮深圳第二機場作用，與深圳寶安機場形成協同發展格局。

為何深圳「第二機場」不在深圳，卻在惠州？報道指出，惠州與深圳相鄰，也同屬大灣區城市，兩城市中心距離約90公里左右，而惠州平潭機場與深圳寶安機場的公路里程大約120公里。

報道引述航空分析師林智傑稱，把現有的惠州平潭機場打造為深圳第二機場，是一個非常好的嘗試。一是可以更好地服務深圳東北區域的居民，二是能夠充分發揮惠州平潭機場改擴建之後的容量，一舉兩得。

對深圳東部居民具吸引力

惠州平潭機場屬國內支線機場，2023年旅客吞吐量逾260萬人次。（網上圖片）

廣東外語外貿大學南國商學院教授郭佳亦表示，深圳寶安機場的位置在深圳西部，惠州平潭機場距離深圳東部區域更近，對這些區域居民的出行有一定吸引力，可以不斷開拓相關航線，分擔深圳的國內客流量。

深圳也可以將空域資源，更多用在開拓國際客運和貨運航線方面。

他指出，一個城市航空業的發展，只需要解決人員的出行便利和貨運需求，不一定必須在自己的地界建設機場。在他看來，粵港澳大灣區航空基礎設施充分互聯互通、共享就是一個非常值得借鑒的案例。

據悉，惠州平潭機場位於惠州市惠陽區平潭鎮，於1985年啟用，後來一度取消民航。2014年該機場擴建，新航站樓在2019年啟用。

深圳「三跑」2026年初啟用

深圳寶安機場2023年國內線乘客量超過5,000萬人次，躍居全國第二。（視覺中國/當代中國授權）

平潭機場擁有一條2,400米跑道，屬4C級軍民合用國內支線機場，可升降A320、737等窄體客機。根據2024年夏季資料，惠州平潭機場有超過50條航線，通航北京、上海等30多個城市。

深圳打造異地「第二機場」之餘，市內寶安機場的第三條跑道，或最快於2026年初啟用，屆時該機場旅客年吞吐量將逹到8,000萬人次。

另外，除了深圳，廣東省會廣州亦在異地打造「第二機場」，這座「廣州新機場」於佛山境內，為全新建設。

上海則在建設「第三機場」，該機場正式名稱為南通新機場，在江蘇南通市境內。

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