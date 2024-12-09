紙巾都要過機？廣州地鐵安檢增強　乘客逼爆入站需半小時如搭飛機

12月9日，廣州地鐵相關話題在網絡引發熱議，許多網民反映安檢變嚴格，排隊時間大大增加，導致上班遲到。對此，廣州地鐵提醒表示，攜帶物品均需要「過機」檢查，請大家早晚高峰預留進站時間。



有網民發布今日廣州地鐵情況顯示，人群堵塞在入站通道內，而安檢閘機口則如機場安檢，需要一個一個用金屬探測器掃全身，隨身行李過機檢查。

+ 3

有網民表示，今日廣州地鐵站排隊堪比「馬拉松」和「搭飛機」，入站需要近半個小時。還有網民吐槽，乘客大排長龍卻未增加安檢人手，「證明現有模式根本承載不了加強版安檢的工作量」。也有網民直接進行投訴，表示無任何告知，突然加強安檢造成出行極大不便，若有計劃加大安檢，就應做好宣傳工作，讓市民做好出行安排。

12月8日廣州地鐵發布地鐵安檢相關消息，表示為保障市民出行安全，進入地鐵站「人過門，物過機」，攜帶物品均需過安檢機。如通過安檢門、安檢機有提示報警的，安檢員將會人工進行覆查及開包覆檢，確認無問題後予以放行。

廣州地鐵同時提醒，早晚高峰時段進站時間較往日將可能有所增加，趕時間的乘客，請提前做好出行規劃。

廣州地鐵提醒乘客預留入站時間。

網民評論▼



平時日均客流1000萬上下，天天這麼搞，不用運行了，廣州南站國慶十天（29-8號）才發送了324萬人



廣州愈來愈讓我失望了…今天地鐵半小時進站…



紙巾都要摸出來，人一個個掃，不知道的還以為搭飛機



預留多久？白雲機場國際航班起飛前60分鐘即可。是準備高峰期看齊麼？



請多設幾個安檢機和安排多幾個工作人員，別讓我遲到一點



我覺得有安檢就認真點，別一天鬆一天嚴的

