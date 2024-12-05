廣州擬立法保護早茶文化傳承　網民倡取消茶位費、保留點心車

「歎早茶」文化在廣東地區源遠流長，不僅是人們日常生活的一部分，亦是廣府文化的重要表現形式，而對於這一文化的傳承，今後或將進入立法層面。



「歎早茶」文化在廣東地區源遠流長。（孫聖然攝）

圖為廣州一間酒樓。（孫聖然攝）

圖為廣州一間酒樓。（孫聖然攝）

據《廣州日報》報道，近日，廣州市人大常委會公開徵求關於《2025年立法工作計劃(草案徵求意見稿)》的意見和建議。其中，初次審議的立法項目「廣州早茶傳承保護規定（制定）」，引起廣泛關注，還被視作為傳統文化的傳承提供法治保障。

早茶最早起源於清朝咸豐、同治年間，起初只是簡陋的「一厘館」供應茶水糕點，供路人歇腳談話。後來逐漸發展成為茶樓，提供更為精致的茶點和舒適的環境。現如今，早茶更成為廣東地區居民日常生活中不可或缺的一部分。

對於早茶文化的傳承，今後或將進入立法層面。（孫聖然攝）

對於早茶文化的傳承，今後或將進入立法層面。（視覺中國）

早在今年5月，佛山市市場監督管理局就已發布《粵式早茶服務規範（徵求意見稿）》。（視覺中國）

今年，「廣府飲茶」還被列入廣東省第八批省級非物質文化遺產代表性項目名錄。今次，廣州擬為早茶立法還引起網民的討論：

「預製菜的必須在門口標示出來。」

「純加熱的預製菜就不要再出現了吧，簡直拆廣州飲茶文化的招牌。」

「要大力培育粵式點心師傅，才能真的傳承保護早茶。」

「要保留點心車、蒸籠車在桌間推行，顧客拿點心單蓋章取點心的方式，這是粵式早茶的一大精髓。」

「茶位費可以收，但是建議不要收那麽貴，統一3塊1位就好了，現在茶樓動輒十幾元、二十元的茶位費，太貴了。」



事實上，早在今年5月，佛山市市場監督管理局就已發布《粵式早茶服務規範（徵求意見稿）》，當中從餐廳設計、開茶流程、上菜順序、服務用語，到「一盅兩件」、「揭蓋續水」、「叩手茶禮」等粵式早茶風俗習慣均詳細羅列。

在「開茶服務」中要求，「可根據顧客要求提供熱水和水盆，方便涮洗餐具，或為顧客提供餐具涮洗服務」，也就是粵語常說的「啷碗」；而在「上餐服務」中，則要求「上腸粉時，應先上腸粉，再上搭配的調味豉油碟，並詢問客人是否需要給腸粉淋上醬油。」