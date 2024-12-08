廣州動物園鱷魚皮包骨慘變「餓」魚　園內華南虎食草身形瘦如狗

近日，有網民注意到廣州動物園內一條鱷魚狀況堪憂，瘦得皮包骨頭。12月8日，廣州動物園回應稱，已在處理此事。



據悉，廣州動物園這條骨瘦如柴的鱷魚並非第一次被人關注，在不同的社交平台上，今年6月、7月、12月有不同的網民發布了關於這條鱷魚的影片。不過有網民解釋稱，這條鱷魚之所以骨瘦如柴，是因為受到寄生蟲感染，並非受到了虐待。

有網民在評論區發照片稱，去年這條鱷魚體態並非如現在瘦骨如柴；還有網民稱，在廣州動物園看到許多動物，都無精打采很瘦。不過也有網民介紹，廣州動物園是動物界的「養老院」，是公益動物園，會收養許多受傷，或者曾在馬戲團表演的動物。

網民評論⬇️



今年去廣州動物園看到動物都是無精打采的，很多動物都是瘦的。沒有十年前去看的那種精神氣。



想用它好好賺錢還不想讓它好好吃飯，看來底層群體是一樣一樣的。



廣州動物園的華南虎，真的很瘦，跟一般的狗差不多大



去年去看還不是這樣的，照現在這樣再熬熬直接能做皮鞋了



廣州動物園都是收留型，基本上都是野生受傷，或者馬戲團受害等等老弱病殘的動物。



之前去過，20塊錢的公益動物園，真的挺不錯的，不要無腦黑了



12月8日，廣州動物園工作人員表示，關於這條鱷魚的情況已經反饋至園內負責的部門，已在處理此事。

除鱷魚外，2023年，廣州動物園也因一隻體態瘦弱的華南虎在吃草而被關注。據廣州動物園解釋，華南虎由於近親繁殖等原因體型偏瘦，動物園提供的食物一直都是保質足量，吃草則是為促進腸道蠕動，將不好消化的東西帶出去。且當時廣州動物園回應稱，這隻華南虎是從馬戲團救出，每日都有投餵食物。