深圳首條環形地鐵建設進展　料2028通車　途經企鵝島串聯前海南山

深圳首條環形地鐵——15號線，近日貫通首條隧道，預計2028年建成通車，屆時將途經「企鵝島」，串聯前海、南山和寶安中心區。



深圳地鐵15號線近日貫通首條隧道。（深圳新聞網）

據「深圳新聞網」報道，隨着盾構機刀盤破土而出，通港路站-鐵路公園站右線隧道順利實現貫通，這是地鐵五期工程，即是15號線首條貫通的隧道。

另外，聽海站、東濱路站首段主體結構頂板同步澆築完成，標誌着全線車站主體結構施工開啟加速度。

聽海站、東濱路站首段主體結構頂板同步澆築完成。（深圳新聞網）

聽海站位於通海路與聽海路交叉口，車站周邊為貨櫃貨運堆場；東濱路站位於東濱路與後海大道交叉口北側，地質條件差，施工場地狹窄，周邊商業繁華、小區密集。

深圳地鐵15號線是深圳地鐵五期工程建設規劃中的首條地鐵線路，也是串聯前海和南山、寶安中心區，支撐西部城市主中心發展的首條環線線路。全長32.2公里，設24個車站，1個車輛段，其中換乘站18個。

深圳地鐵15號線線路圖。（深圳新聞網）

深圳地鐵15號線起自聽海路站，止於聽海路站，經由前海媽灣、蛇口、後海、南山科技園、西麗樞紐、留仙洞、新安、西鄉、大鏟灣等現狀和未來人口、崗位密集片區。

深圳地鐵15號線計劃2028年建成，屆時，將極大提升蛇口、高新北、留仙洞、寶安中心、西麗和未來科技城等片區的軌道交通服務水平，對區域發展具有重要意義。