01直擊｜廣州南沙客運港成外國人免簽口岸　借香港優勢促文旅升級

內地目前有37個口岸開放予54個國家的外國旅客免簽證停留144小時，廣州南沙港客運口岸是廣州市唯一適用該政策的水路客運口岸。



南沙客運港每日有客船來往香港中港城及香港機場。南沙邊檢站向《香港01》表示，依託香港外籍人員聚集多和香港機場中轉客流大的優勢，新政策可以促進當地文旅產業轉型升級發展。



廣州南沙客運港。（朱加樟攝）

廣州南沙客運港。（朱加樟攝）

南沙客運港設有處理臨時入境許可申請的房間，服務辦理免簽證停留的外國旅客。（朱加樟攝）

南沙邊檢站執勤四隊副隊長陳錦瑩向《香港01》表示，南沙客運港8月起成為該政策適用的入境口岸，使用新政策的旅客主要來自韓國、美國、俄羅斯、加拿大等地，其中來華旅遊觀光者佔比59%、商務洽談佔比15%、探親訪友佔比8%。

南沙邊檢站執勤四隊副隊長陳錦瑩接受媒體採訪。（朱加樟攝）

陳錦瑩又解釋，這些旅客需持有144小時內前往第三國或地區的聯程客票（機票或船票等），才可以獲免簽證停留。根據政策規定，過境免簽停留區域限於廣東省行政區域內，即旅客期間不可以離開廣東省。

南沙客運港每日有客船來往香港中港城及香港機場，更設有預辦登機櫃位。（朱加樟攝）

南沙客運港每日有客船來往香港中港城及香港機場，更設有預辦登機櫃位，目前有12家航空公司提供服務，包括國泰航空等公司。南沙邊檢站向《香港01》表示，依託香港外籍人員聚集多和香港機場中轉客流大的優勢，新政策可以促進當地文旅產業轉型升級發展。

廣州南沙國際郵輪母港在6月25日正式復航，「藍夢之歌」郵輪當日同日出發，往返越南下龍灣，全程5日4夜。（朱加樟攝）

此外，自5月起，乘坐郵輪到內地的外國旅遊團可免簽入境停留15天，因疫情而停航四年的廣州南沙國際郵輪母港在6月正式復航。南沙邊檢站指，一系列措施促進文旅產業轉型升級發展，進一步凸顯南沙在宣傳推介、招商引資、招才引智中的特色優勢。