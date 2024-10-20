廣州南沙舉行首屆全球招商引智大會　攬獲逾百個項目超1200億投資

廣州南沙首屆全球招商引智大會18日在南沙國際金融論壇會議中心舉行，參會的企業、機構包括世界500強企業35家、外資企業42家、外國商協會16家、港澳商協會15家，共有116個項目在會上完成簽約，總投資額達1217億元（人民幣，下同），預計營收產值達2535億元。



廣州南沙首屆全球招商引智大會18日在南沙國際金融論壇會議中心舉行。（大會提供）

廣州南沙首屆全球招商引智大會18日在南沙國際金融論壇會議中心舉行。（大會提供）

在大會上，南沙開發區管委會與華為簽約，雙方將共建華為人工智能生態基地，促進人工智能與實體經濟深度融合。

此外，南沙開發區管委會與松山湖高新區管委會達成合作，將共同推進大灣區綜合性國家科學中心建設，打造具有國際影響力的科技創新高地。

香港霍英東集團行政總裁霍震寰致辭。（大會提供）

香港霍英東集團行政總裁霍震寰表示，近年來，南沙陸續出台了一系列支持政策，涵蓋科技、金融、商貿等多個領域；他期待更多的優秀人才來到南沙，融入南沙，為這片充滿希望的熱土注入新的活力。

新鴻基發展（中國）有限公司南中國區總經理黎祥掀接受採訪時表示，深中通道南沙線即將通車，將進一步實現珠江口東、西兩岸都市圈的高效聯通，南沙不僅可以更快地融入深圳都市圈，實現與前海等地區的無縫對接，還能有效拉動與中山翠亨新區等區域的產業聯動，促進高端製造、航運物流、科技創新等領域的深度合作，相信未來南沙將成為珠江口東、西兩岸發展的戰略支點。

新鴻基發展（中國）有限公司南中國區總經理黎祥掀接受採訪。（朱加樟攝）

黎祥掀又透露，自內地近期的刺激樓市政策實施以來，該公司位於廣州的一些在售樓盤的訪客量幾乎翻倍，趁此機會北上置業的港人也越來越多，為此他們正加推一棟新樓以滿足港客需求。

華南美國商會會長：會員企業預留逾109億美元投資大灣區

華南美國商會會長哈利·賽亞丁（Harley Seyedin）指，南沙具備優越的製造力，擁有強大的供應鏈，還有良好的稅收政策，並且靠近港澳，因此南沙在高科技製造以及高科技研發方面有着很大的發展機會。

華南美國商會會長哈利·賽亞丁（Harley Seyedin）接受採訪。（朱加樟攝）

哈利·賽亞丁更透露，根據華南美國商會《2024年華南地區經濟情況特別報告》，其會員企業預留了超過109.5億美元的現金，用來在未來三到五年內進行投資，預計這些投資將在未來幾年內優先投入到大灣區。

香港中華總商會副會長、金利來集團總裁曾智明接受採訪。（朱加樟攝）

香港中華總商會副會長、金利來集團總裁曾智明則表示，香港很多高科技產業、醫療、教育等行業已經踴躍在南沙布局，南沙具有人力成本、高科技發展方面的優勢，可以為香港創業青年提供非常好的發展平台。