01直擊全球最大自動化碼頭南沙港　藍領員工轉型坐辦公室遠程操控

廣州港南沙港區四期全自動化碼頭在2022年7月正式投入運行，為全球最大、粵港澳大灣區首個全自動化碼頭。營運方向《香港01》表示，期望香港和廣州兩地可以互補優勢，共同在國際航線、航運服務和物流資源方面協同聯動，推動全球物流鏈順暢。



廣州港南沙港區四期全自動化碼頭為全球最大、粵港澳大灣區首個全自動化碼頭。（朱加樟攝）

南沙四期工程技術部工程師余銀輝表示，該全自動化碼頭主要依靠自動化設備進行操作，幾乎看不到有工人在工作。目前碼頭約有員工350人，相比同規格的集裝箱碼頭大概節省了70%的人力需求。

余銀輝更指，自動化設備的應用可以大幅減少傳統的裝卸工、司機等體力勞動職位，新增許多與自動化設備維護、系統管理、數據分析等相關的技術職位。一些原本從事體力勞動的員工經過培訓後，可以轉為技術藍領甚至白領，坐在辦公室進行遠程操控和數據分析。

運行中的北斗導航無人駕駛智能導引車（IGV）。（朱加樟攝）

南沙四期工程技術部工程師余銀輝接受傳媒採訪。（朱加樟攝）

與科大合作開發無人駕駛智能導引車

余銀輝又指，全自動化碼頭與香港科技大學合作開發智能港口技術，其中包括北斗導航無人駕駛智能導引車（IGV），IGV能夠在複雜的港口環境中自主行駛、避障和完成路徑規劃，極大地提高了港口的運輸效率。由於IGV完全無人化，減少了對人工駕駛的依賴，並且可以實現全天候24小時高效運行。

碼頭營運方廣州港集運中心副總監劉睿接受傳媒採訪。（朱加樟攝）

南沙四期的營運方指，廣州港依託廣州及珠三角地區雄厚的製造業與外貿產業，港口業務覆蓋集裝箱、散雜貨、油品、滾裝汽車等全貨類，是華南地區最大的綜合性樞紐港；香港在航運市場、國際貿易、航運金融、衍生產品、法律服務等都高度發展。香港和廣州雙方可以優勢互補，共同在國際航線、航運服務和物流資源方面協同聯動，推動全球物流鏈順暢。