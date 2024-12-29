西起紅樹林經深圳灣至福田　深圳西部海濱50公里騎行道全線貫通

12月28日，深圳多條地鐵綫通車，最矚目的是連接深圳灣口岸的13號綫。同日，西起紅樹林公園，經深圳灣公園，東至福田的深圳西部海濱50公里騎行道也全線貫通。



據悉，這條50公里的濱海騎行道途經西灣紅樹林公園、前海灣段、深圳灣公園、廣東內伶仃福田國家自然保護區、深圳河碧道等多個景點，串聯起深圳的自然美景與城市風光。

騎行愛好者們可以在西灣段欣賞紅樹林的生態景觀；在前海灣段感受運動的活力；在蛇口段體驗海濱的休閒；在深圳灣公園內觀賞候鳥的無拘無束；在福田段享受都市的繁華。每一路段都有其獨特的風景和體驗，讓騎行者在運動的同時，享受感官的多重體驗。

深圳西部海濱50公里騎行道全線貫通。（深圳發布）

當前，深圳市正以「建設山海連城的公園深圳」為願景，全力推進公園城市建設，構建「一脊一帶二十廊」的生態魅力骨架，實現通山、達海、貫城、串趣的生態遊憩網絡。建設形成1000公里以上的騎行線路，打造「山海連城·騎樂無窮」的深圳騎行品牌。

目前，正在建設中的濱海騎行道全長200公里，主線西起茅洲河口，東至鹿咀，並延伸出南澳支線、壩光支線、大鏟灣支線。根據沿線自然地理特征分段，共分為11段，分別為交椅灣段、機場段、西灣段、前海灣段、蛇口段、深圳灣段、深圳河段、大鵬灣段、壩光段、龍岐灣段、南澳段，各段主題特色各異，彰顯多元繽紛的深圳濱海岸線。