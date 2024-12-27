深圳地鐵13號線路線圖｜周六通車　即睇特點　有個出口極近深圳灣

深圳多條地鐵綫明日（28日）通車，最矚目首選首條連接深圳灣口岸的13號綫。市民經西部通道過關後，可直接轉乘深圳地鐵到其他地區。早前，《香港01》直擊深圳地鐵13號線一期南段後海站及深圳灣口岸站，看看工程進度、列車和車站有何特色。



深圳地鐵13號線一期全長約22.4公里，共有16個車站，連接深圳灣口岸站至寶安區上屋站。其中 ，一期南段（深圳灣口岸站至高新中站）計劃今年底開通，線路長約6.36公里，共設7個車站。首通段線路開通後，擬運營時間為上午6時30至晚上11時，單程運行時間約12分鐘。

深圳地鐵13號線路線圖。（林芷瑩攝）

深圳地鐵13號線一期南段（深圳灣口岸站至高新中站）計劃2024年底開通。（林芷瑩攝）

13號線新列車特點

13號線是全自動運行線路，列車採用國際最高級別GoA4級全自動駕駛列車運行控制系統，列車啟動、停車、車門開關以及緊急情況下的列車運行，全部由列車駕駛系統自動完成，不需要任何人工干預‌。

雖然駕駛室內沒有車長，但列車操作員仍需在車頭實時監測列車的運行狀況，以便及時發現線路、列車或乘客可能出現的突發情況。

13號線採用全自動駕駛，但列車操作員仍需在車頭實時監測列車的運行狀況。（林芷瑩攝）

列車主色調為亮橙色，車廂內簡潔明亮，列車採用8節編組A型輕量化鋁合金車體，最高運行速度達100公里每小時，每列車容量約2200人。

列車還具備智能、安全、舒適、環保等特點。在智能與安全方面，列車具有完備的安全檢測保障；配備有行走的「隨車醫生」，可以實時監測2600項列車信息，實施100多個預警模型，具備遠程故障處理、覆位及重啟功能；採用最高等級整車防火設計，地板結構防火達50分鐘。

深圳地鐵13號線列車。（林芷瑩攝）

深圳地鐵13號線列車。（林芷瑩攝）

深圳地鐵13號線。（林芷瑩攝）

在環保與舒適方面，空調採用空氣凈化裝置，送風量自適應調節；車廂內採用LED照明，配備自動感光功能；採用加厚中空側窗，加厚隔音隔熱棉提高隔音降噪性能。

13號線南段車站特色

13號線首通段有5個標準站、2個特色站。標準站實現標準化、模塊化設計；特色站「一站一景」，將站點空間與文化特色結合，打造特色空間亮點。

其中，深圳灣口岸站為特色站，以「中國結」文化元素為切入點，用交織融合、緊密連接的線條，組合成相互穿插的規則圖案；運用海藍色，兩側墻面由深藍變淺，再過渡到白色與天花銜接，中心區域通過心連心的造型與燈光的藝術一體化設計，營造出富有海灣氣息、完整立體的地下交通空間。

深圳灣口岸站。（歐嘉樂攝）

深圳灣口岸站站長倪越介紹，需要前往香港的旅客可從C出口出去，步行約一百米左右就可以到達深圳灣口岸旅檢大樓的出境大廳。值得注意的是，與福田口岸不同，地鐵站並未與旅檢大樓接通，旅客過關後仍需通過戶外才能到地鐵站，政府將增設風雨連廊，為出行的旅客遮陽擋雨。

深圳灣口岸站C出口距離深圳灣口岸旅檢大樓僅約100米。（林芷瑩攝）

港鐵深圳副總經理(營運)張健龍表示，期待13號綫首通段開通運營之後，可以大大緩解到沿線區域的交通壓力，為市民提高出行效率，令深港人員兩地往來便利都有大大的提升。

全線開通後，13號線將改寫深圳灣口岸無地鐵的歷史，串聯南山、寶安、光明三個區，港人北上就更輕鬆方便。