深圳地鐵5條新線開通！13號線直達深圳灣口岸　這條貫通南山寶安

距離新年還有一個月，科興打工仔已經宣布提前「過年」？因為明天，大家苦等6年的13號線，終於來了！



根據深圳地鐵最新消息，12月28日上午10時18分，3號線四期、7號線二期、11號線二期、12號線二期及13號線南段將正式營運。

在即將開通的5條新地鐵線中，13號線的呼聲可謂最高。全長6.4公里，設有深圳灣口岸站、人才公園站、後海站、科苑站、粵海門站、深大站及高新中站7個站點。這是直達深圳灣口岸的首條地鐵線，也是直達科興科學園區的首條地鐵線。雖說規模不長，僅是13號線的一小步，卻是科興「堵城」的一大步。

即將開通的5條新深圳地鐵線當中，13號線的呼聲最高。（深圳微時光授權使用）

料將大幅紓緩交通擠塞問題 不搭地鐵同樣受惠（點圖放大了解更多）：

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科興科學園終於地鐵直達

對通勤時間感觸最強烈的，一定是在科興科學園區上班的深圳人吧？每逢早晚高峰，水洩不通的科苑路、摩肩接踵的深大站，以及公司與地鐵站相隔的最後1公里。一天兩趟下來，甚至讓這裡的打工仔磨練出一身與時間競速的要訣：

「兩公里以內，騎車最快！」

「別走深大A3口，繞路D口，多走100米能省10分鐘！」

「車快到金融科技就準備靠左行駛左拐到浦發，否則會走向更堵的路口，痛失30分鐘！」



無論是福田CBD、或車公廟等辦公區，早早就有地鐵直達，況且不只一條。放眼整個科技園區，南區稍好，有2號線的科苑、後海以及9號線的深大南、粵海門。唯獨中區（科興科學園區）和北區（紫光資訊港），地鐵線仍是一片空白。以至於臨近的1號線深大站，常常超負荷運營，週邊打工仔更是苦通勤久矣。

南北縱向的地鐵線，是科技園區「剛需」，也是深圳「剛需」。13號線的規劃確實不含糊，串聯南山、寶安、光明三個行政區，毫無疑問是南北走向的大動脈。只是原計劃建設工期為2018年1月—— 2022年12月，如今跳票2年，相信許多人已經忘了科苑路本來的樣子吧？對此，深圳市交通運輸局曾在8月底表示：地鐵13號線第一期（深圳灣口岸站-上屋站）因受與地鐵13號線交叉共建的西麗樞紐高鐵新城、地下空間建設影響，全線開通時間將進行調整。預計整體工期將較原計劃開通時間延誤2年。真的是讓人望眼欲穿。

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科技園通勤路何止酸辣苦

在深圳，大概沒有哪個打工仔聚集地，比科興科學園區更迫切需要地鐵線吧？14棟辦公大樓容納超過400家企業，以及4萬多打工仔。人口密度高，週邊車道狹窄，加上公共運輸能力有限。每逢上下班高峰期，便是人口大遷徙，擁擠程度超出想像力。這條通勤路上的酸甜苦辣，來來往往的打工仔，甚至能寫出幾篇論文。

深大站永遠排長龍

在科興，不排隊的人生是不完整的，吃飯也是，上班亦然。完整人生的第一站，就是每天大清早「挪出」深大站。從走出地鐵車廂那一刻起，可以完全放棄掙扎，選擇被人群裹挾著挪動，即可全自動出站。此情此景，相信科興打工仔多多深有體會。

深大站的人潮之多，光是出站就得花上十來分鐘。根據@地鐵客流及運輸研究阿牛的資料統計：2021年9月3日，高新園區進站客流量6.22萬，深大進站客流量6.18萬。是的，這還只是3年前的數據。作為交通樞紐的深圳北站，當時進站客流量是7萬出頭。定位「普通」的深大站，或許最初未曾料到會陷入這般境地。擠也擠過，熬也熬過。還好新路線開通後，多多少少能分擔下早晚大遷移的人流。畢竟大家也不想一邊手機沒電訊號，一邊被堵在A3口，進出為難。簡直是當代打工仔的至暗時刻，苦不堪言。

「死亡一公里」人多像趕集

走出深大站只是第一步，隨之而來的「死亡一公里」才是精神與肉體雙重考驗。以深大站為起點，科興科學園區為終點，路程足足1公里。密密麻麻的人流，連過個馬路都能排起長龍。對此，科興打工仔頗有發言權：

第一次見大馬路上走路也堵人的。

過道狹窄難行，打工仔、自行車與電動自行車時常「齊飛」。若是碰見極端天氣，這番體驗感還能翻上好幾倍。高溫，人到公司，內褲濕透；暴雨，人到公司，半身濕透。出門前多麼清爽，走到公司就有多酸爽。都說人生沒有白走的路，但是科技園區的通勤路嘛，少一步走一步。

從明天起，13號線南段的高新中站直達科興，「死亡一公里」即將成為過去式。對科興、乃至週邊打工仔來說，這就是朝思暮想的「生命線」。

紅色護城河的「豪賭」

科興不會對每個人溫柔明朗，卻有本事把所有在高峰期途經的人都堵在路中央。早八晚八，但凡路過，科興就是家，實在挪不動。離合器踩了又鬆再踩，煞車燈紅了又滅再紅，眼前的車流始終龜速前進。若說人生是一場豪賭，那麼在科興開車、搭的士、坐巴士就是一場豪賭。

常年的大規模施工在科苑北路挖出一道又一道溝壑，故而被科技園打工仔戲稱為深圳著名景點 —— 南山科苑大裂谷。雙向4車道縮窄成雙向3車道、2車道，車道減少，尖峰時段自然是車多緩行。 ‌或許這不是塞車的主要原因，但在某種程度上影響過往車流。以至於乘客和司機都有充足時間在思考：「我是誰」、「我在哪裡」、「我要到哪裡去」——然後抓狂，心情毛焦火辣。塞車的心情，懂的都懂。

隨著13號線開通日期臨近，「大裂谷」逐漸填平。長期施工的原因不只是這裡有13號線，其實還有一座「地下城」。全長3.4公里，橫跨5站4區間（松坪站、科興站、深大站、深大東站、科苑站），能將地下空間與軌道建設融為一體。比960米的華強北地下步行街，還要長3.5倍，規模更加龐大且複雜。

塞車固然令人無奈，但未來煥然一新的科苑路也值得期待。今年12月28日，正好是深圳地鐵通車20週年。五線齊開，更是為紀念這個特別的日子。遙想2004年，地鐵1號線剛開通，不少人還爭相前去搭第一班地鐵。雖說現在搭地鐵已不是新鮮事，但「地鐵直達」，卻成為每個深圳人心中理想生活的代名詞。畢竟，誰不想錢多、事少、離家近。在這小小通勤幸福感背後，正是深圳不斷完善的城市軌道交通。

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8號線二期看海攻略（點圖放大瀏覽）：

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雖然沒能和11號線一樣，坐車觀海，但即使不出站，也滿眼都是「海」（點圖放大瀏覽）：

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其他三個站的規模不比大梅沙站大，但是同樣各具特色（點圖放大瀏覽）：

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