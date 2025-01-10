深圳地攤按摩最平1元1分鐘　大受港人歡迎　記者實測：難忘的體驗

「帥哥美女，按個摩嗎？」「20塊錢15分鐘，隨坐隨按。」以往聽到類似的吆喝聲，大多是經過按摩店附近，如今，卻能在深圳路邊體驗到。



最近，深圳正在悄悄興起一種新養生方式— 街頭按摩。一張椅子、一塊牌子，加上一雙強而有力的雙手，支起一個按摩小攤子。

深圳的地攤經濟已經發展出了next level，不只有人間煙火，養生之道也在其中。

深圳興起按摩地攤，不少客人來自香港。（深圳微時光授權使用）

最平1元1分鐘 但要小心隱藏收費 點圖放大看看深圳的按摩地攤：

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深圳街頭湧出按摩地攤

黃昏時分，人民南路，正值下班高峰期，車流像是黏在路面上的螞蟻，人潮從辦公室、羅湖口岸傾瀉而出。春風高架旁的羅湖村，轉角處的一方小小天地裡，按摩師傅們正在支起椅子、擺上廣告牌，向來來往往的路人們吆喝。十來個攤主聚在一起，有上了年紀的大叔大媽，也不乏年輕人。一人一椅就是一個攤位，主打一個輕裝上陣零成本，流程自然也是一切從簡，無需預約、隨到隨按。

有趣的是，形形色色的攤主匯聚在一起，大家卻默契地身披白大褂。不問出身、不論來路，來了就是按摩師。除了服裝統一，大部分按摩攤的價位也普遍相同。基礎的肩頸按摩通常是「20元（人民幣，下同）15分鐘」，還有個別攤位，價格低至一元一分鐘。50、100元的高價套餐也有，但不算多。如果單論性價比，街頭按摩或許比不上商場的按摩椅，但絕對稱得上是一次難忘的體驗，對，各種意義上的難忘。

隨機挑選一位攤主後，我們體驗了一把。就座之後，你會發現，這不只是一張椅子那麼簡單，在來來往往行人的注視下，更像是一個「四面台」。師父自然不怯場，揉、搖、滾、扳、拉……強而有力的大手，在我僵硬的肩頸遊走，不時還拍打出「啪啪啪」的巨響。社恐的我，就如坐針氈了，一看時間，才過去兩分半，再一看路邊，還有不少人圍觀。簡直就是一整個社死現場。此時此刻，一種奇妙的感覺油然而生——想用腳趾在地上扣出三室一廳。

雖然只有15分鐘，但足以稱得上是人生最漫長的「15分鐘」。至於這按摩效果，只能說根本不在我的思考範圍了，但大體來說，跟以往在店面按摩大差不差吧。平常逛街逛夜市，有人靠奶茶咖啡回血，有人靠宵夜美食回血。如今又多了一個新樂子，隨地大小按。用朋友的話說：

當下興起的街頭按摩，是不亞於成都採耳的街頭奢華。

只不過，按摩本就是個力氣活，動靜大點的時候，難免會引起駐足觀看。身處街頭按摩的情境下，最好選擇「今夜不設防」。

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零成本靈活就業新賽道

對於穿梭其中的路人而言，街頭簡陋的按摩小攤，是繁忙生活裡的抽空養生。而於那些按摩攤主來說，這卻是他們在為生活奮力謀生。

在羅湖村的「按摩一條街」上，李婷就是謀生大軍的其中一員。曾經，她是羅湖某家按摩店內的一員，然而半年前，隨著門市關閉，她走上街頭按摩的謀生之路。李婷的攤位緊鄰口岸，每日迎來送往形形色色的顧客。有在附近工地揮灑汗水、滿身疲憊的建築工人，有在寫字樓久坐不動、肩頸酸痛的白領一族，還有在金光華盡情遊玩的香港旅人。

李婷的出攤時間固定在下午，但收工時間卻飄忽不定，有時忙碌到12 點甚至凌晨2 點才收攤。至於收入，常常與付出的時間不成正比。

價格不高，大部分人都只是抱著試試的心態 ，回頭客不多。

她無奈地說。

不過，靠這手藝勉強賺點錢，好歹能回家過個年。

與李婷的境遇不同，在人民南路擺攤的曾師傅，更從容些。遇見他時，他正在給一位上了點年紀香港大叔按摩，不時說上幾句不太正宗的粵語。我前去搭訕，他也熱情回應，甚至開啟了話癆模式。與他的交談中知曉，他在按摩這行近30年，早年還在其他城市的康復科工作過，專門為患者按摩。如今的主業是在羅湖口岸商業城的一家店擔任按摩師，而街頭按摩則是他下班後的「副業」。

店裡工作，老闆要抽成（佣），出來擺攤，賺多少都是自己的。

曾師傅笑著說。

「那出來擺攤，能有多少？」「好的話，一天四五百也有過。」正當我詬異這一數字時，香港客人到鐘付款，竟然是點了60分鐘的套餐，付了100元還另加了20元小費。我的目光不由得再次落到，招牌上「點穴按摩」醒目的四個大字上。在先前的閒聊中，曾師傅就透露：

整條街就我一個敢用點穴，其它人不懂，亂按沒有效果。

帶著些許疑惑與好奇，我又花了20元一探究竟。同樣是坐在街頭，這次的尷尬感比第一次體驗時少了些。同樣是揉、搖、滾、扳、拉的一套連招，指力卻穿透厚厚的衛衣，惹得我忍不住叫起來：

痛、痛、痛……

雖不知是否真有按到穴位，倒是這勁道，確實有點東西。

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按摩江湖 魚龍混雜

或許大多數人和我們一樣好奇，深圳的街頭按摩什麼時候會興起？又為什麼聚集在羅湖？答案其實有跡可循。因為接近香港，水療、按摩這類服務業，向來是羅湖的傳統藝能，尤其是人民南、春風路這些靠近口岸的區域。

自香港通關以來，港人北上成了潮流，其中按摩放鬆，是香港朋友重要的來深娛樂方式之一。深圳越來越多的年輕人，也注重起了養生，不少人深圳把水會當成「精神養老院」。潛在的商機湧現，恰逢深圳現在放開地攤經濟，很自然催生出了比在城中村開店成本更低的街頭按摩。搞錢，深圳人真的沒輸過誰。

像李婷、曾師傅這樣的攤主，放下體面，靠自己手藝努力生活，值得尊敬。但有人就有江湖，有江湖自然也有險惡。這片按摩江湖，也有渾水摸魚的假師傅。用行內人的話說：

街頭按摩，魚龍混雜。

根據羅湖村口某飯店老闆的描述，有些攤主在這裡擺攤按摩的收入，可不只有「20元15分鐘」的選項。

他們賺錢的路子，可多著呢！

有些人的包包裡藏著膏藥貼、按摩油等額外收費的產品，沒有明碼標價，常常會看人下菜碟。前不久，就有一位顧客因為價錢不公道，跟按摩師傅吵了起來。據說是因為服務過程中，師傅使用了「秘製按摩油」、增加了「特殊穴位按摩」等。待到按摩結束，服務費用從原本的20元飆升至一百來元。看似輕鬆方便的街頭按摩，其中卻暗藏不少騙局。

價格詐欺、強制消費只是常見的手段之一，有些還會假稱具有醫療效果，是否真正持證上崗，事實上也難以辨別。在我們探訪過程中，甚至還遇到了一邊算命、一邊按摩的雙修老師傅。正所謂江湖險惡不行就撤，若想體驗，還是得仔細甄別。

不少去深圳的人，會感嘆深圳地攤經濟的蓬勃和煙火氣。深圳人能「隨地大小班」，現在出來「隨地大小按」對沖一下，好像也很合理？

一則「5000塊工資46個工作群」的影片登上熱搜，後因央視發文批評衍生出「隨地大小班」一內地潮語。（微博影片截圖）

20元街頭按摩，圖個新鮮倒也不失為一種別樣的嘗試。但去過醫院推銷或物理治療的人，應該都聽過這樣的醫囑：盡量不要到私人按摩店隨便亂按，尤其是治療需求。

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