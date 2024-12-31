2024回顧│大灣區交通發展：2跨海大橋通車　半小時生活圈加速成形

2024年絕對是粵港澳大灣區交通基建的重大一年，年內兩條跨海大橋通車，廣東城際鐵路四綫貫通，「1小時生活圈」逐步從發展願景成為生活現實，有些地方甚至逐漸進入「半小時生活圈」。《香港01》推出「2024年中國大事回顧」系列報道，本文為系列報道第二篇。



2024回顧｜隨機殺人頻現波及日美僑民 社會戾氣難解恐悲劇重演？

「世界級工程」深中通道開通

在深中通道開通首日，雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。（歐嘉樂攝）

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深圳至中山跨江通道（深中通道）在6月30日正式開通。深圳與中山之間的通行時間從2小時縮短至半小時內，珠江口「黃金內灣」A字形交通網絡骨架再添「關鍵一橫」。

深中通道北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，起自深圳機場互通立交，向西跨越伶仃洋海域，通過萬頃沙互通與南中高速連接，在中山市馬鞍島登陸，與中開高速對接。深中通道直接解決了深圳向西過海的問題，連接珠三角西岸多座城市，同時也緩解了南沙大橋、虎門大橋基本飽和的壓力。

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深中通道項目集「橋-島-隧-水下互通」於一體，全長約24公里，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程，創造了包括世界最長最寬鋼殼混凝土沉管隧道、最大跨徑最高通航淨空海中大橋等10項世界之最，形成了10項國際領先的重大技術。

廣東城際鐵路四綫貫通 中國最長跨市「地鐵」

5月底，廣東城際鐵路再添新成員，廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）鐵路正式投入運營，與已運營的莞惠、佛肇城際串聯貫通，共同構築起一條258公里、自東向西連接惠州、東莞、廣州、佛山、肇慶市最高時速200公里的灣區東西向主通道。

廣東城際的運行模式如地鐵。（朱加樟攝）

廣東城際四線貫通後的線路圖。（廣東城際）

「四線」貫通後，時間間隔更短、直達列車更多、旅客出行更便捷，從廣州番禺出發可30分鐘直通佛山、東莞，60分鐘抵達肇慶、惠州。

廣東城際由地鐵集團建設運營，即線路的站台、標識、報站，都與地鐵相差無幾，且採用地鐵「站站停」的運營模式，平均行車間隔為26分鐘，乘客毋須事先選定班次及座位。

廣州本地市民王女士接受香港01採訪時表示，她經常往來惠州，以前都是由廣州南站乘高鐵往惠州，現在搭廣東城際可以節省近一個小時，原因是不用如高鐵般提前進站進行安檢，搭廣東城際的話進站如進地鐵。

香港01記者於四線貫通滿一個月的日子到訪列車。（朱加樟攝）

廣東城際的運行模式如地鐵。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道通車 香港到江門僅1.5小時

被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道在12月通車。黃茅海跨海通道與港珠澳大橋、鶴港高速等構成一道超級跨海通道，先跨伶仃洋、再越黃茅海，猶如在粵港澳大灣區沿海劃出一根橫貫香港—澳門—珠海—江門四座城市的「直線」。

黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程。

跨海通道設置高欄港大橋和黃茅海大橋2座主橋。（朱加樟攝）

跨海通道通車後，從珠海駕車到江門的時間從1個多小時縮短到30分鐘左右，此前由珠海駕車到江門需要兜一個大彎。

香港至粵西的車程亦有所縮減，黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理孫文晉接受《香港01》採訪時表示，以往由香港開車經港珠澳大橋前往江門台山大約需時2.5小時，跨海通道通車後只需1.5小時，縮減了約1個小時。

黃茅海跨海通道路線圖。（南方+）

在設計方面，跨海通道處於颱風頻發區，曾遭到包括天鴿、山竹等颱風正面吹襲，因此抗颱風是大橋結構最大的挑戰之一，而大橋的設計能夠抵抗17級以上的颱風，並抵抗5萬噸船隻的撞擊。