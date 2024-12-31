廣東成立低空經濟標準化技術委員會　為全國提供「粵智慧」

內地積極發展「低空經濟」，據廣東省市場監督管理局官方微信公眾號「廣東市場監管」消息，周一（30日），全國首個省級低空經濟標準化技術委員會—廣東省低空經濟標準化技術委員會（下稱廣東低空經濟標委會）在廣州召開成立大會暨第一次全體委員會議，廣東低空經濟進入了標準化專業化發展的新階段。



據介紹，廣東低空經濟標委會秘書處設在廣東省檢驗檢測認證研究院集團有限公司，標委會共由54名委員組成，分別來自工業和信息化電子第五研究所、億航智能設備（廣州）有限公司等科研院所、高校、行業龍頭企業、檢驗檢測機構、政府部門和協會。

低空經濟是以低空飛行活動為核心，以無人駕駛飛行、低空智聯網等技術組成的新質生產力與空域、市場等要素相互作用，具有產業鏈長、輻射範圍廣的特點。作為全國「創新高地」，廣東資源要素密集、人流物流暢旺，既有廣闊的市場潛力，也有雄厚的基礎實力，具有發展低空經濟的「先天優勢」。

然而，低空經濟始終仍屬「新興事物」，在發展低空經濟的過程中，廣東仍然面臨著技術融合、飛行安全、行業監管、多域合作等多重挑戰，覆蓋設計、生產、管理各環節的標準體系亟待健全完善。由廣東省政府辦公廳印發的《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》，就明確提出要完善法規標準體系。

此次成立廣東低空經濟標委會，是發揮標準基礎性、引領性作用，以標準引領低空經濟產業高質量發展的重要舉措。作為廣東全省低空經濟標準化技術工作的示範引領和核心推動組織，低空經濟標委會將發揮集聚資源和人才的優勢，大力推動構建完善低空經濟標準體系，積極開展低空經濟領域廣東省地方標準化相關技術工作，加強低空經濟標準應用與國際交流，為規範低空經濟市場秩序、築牢低空飛行安全防線、助力低空經濟產業可持續發展提供全面、深入的技術支撐，為全國低空經濟標準化工作提供「粵智慧」、注入「粵力量」。