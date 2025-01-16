廣東兩會｜工信廳廳長：挖掘低空經濟新增長點　佈局6G未來產業

1月15日，廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議於廣州召開。廣東省科技廳、省發展改革委、省工業和信息化廳、省農業農村廳、省商務廳等負責人召開以「推動產業科技互促雙強 ，加快發展新質生產力 ，持續賦能高質量發展」為主題的記者會。



針對2025年，廣東將如何以創新推動完善現代化產業體系，加速傳統產業提質升級，培養壯大新興產業、未來產業方面，將會有哪些實質性的新舉措。省工信廳廳長涂高坤回應《香港01》表示，廣東堅持實體經濟為本，製造業當家，在穩固紡織、家居等廣東傳統「頂梁柱」產業的同時，在人工智能、低空經濟等新興領域挖掘新的經濟增長點；佈局6G、量子科技等新興未來產業，因地制宜完善現代化產業體系。



涂高坤介紹，廣東省將持續統籌發展傳統、新興、未來產業，因地制宜完善現代化產業體系。鞏固提升支柱產業集群領先優勢，堅持做強做優綠色石化、紡織服裝、食品飲料、家電家居等傳統優勢產業，著力在超高清視頻顯示、新能源、數字創意等領域培育新增3—4個萬億級產業集群，著力打造一批世界級先進製造業集群，進一步立穩廣東產業「頂梁柱」。

同時將培育壯大戰略性新興產業集群，加快半導體與集成電路、高端裝備製造等新興產業躍增發展，在人工智能、低空經濟、商業航天、生物製造、遊艇等新興領域深入挖掘新的經濟增長點，力爭培育4至5個超五千億元級新興產業集群，打造廣東產業發展「新引擎」。前瞻佈局未來產業「新領域」，圍繞6G、量子科技、生命科學等重點產業領域積極謀劃具體產業項目，涵育未來產業市場空間。

此外，將堅持「項目為王」狠抓工業投資，加快智能化數字化轉型步伐。深入開展工業設備更新和技術改造賦能提升工程，力爭每年推動超過10000家工業企業開展技術改造和數字化轉型，賦能產業提檔升級。深入推進「智改數轉」，大力發展人工智能研發和場景應用，夯實人工智能產業底座，賦能千行百業提質增效。實施產業集群數字化轉型工程，大力建設國家級和省級中小企業數字化轉型城市試點，協同推進數字化轉型「單點突破」和「鏈式改造」。

涂高坤強調，要深化創新鏈產業鏈人才鏈融合，不斷提升製造業核心競爭力。開展「百鏈韌性提升」專項行動，全力實施「突圍工程」，系統推進「廣東強芯」、核心軟件攻關、汽車芯片「攀登計劃」等重大專項，以高質量科技供給提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平。構建完善製造業協同創新體系，以６個國家級和33家省級製造業創新中心為核心構建製造業創新網絡。加強產業人才隊伍建設，支持優質企業引進緊缺海外高層次人才，培養高素質製造業人才隊伍。