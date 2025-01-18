中國成最大無人機出口國　深圳引領低空經濟　加速建「天空之城」

北上深圳時，大家有沒有體驗過無人機外賣呢？無人機穿梭在城市中送外賣、快遞，不再是科幻片中的情節，可能將會成為低空經濟時代的日常。

中國作為低空經濟的先驅，無人機專利申請量佔全球70%，2024年全國低空經濟市場規模超過6,700億元人民幣（下同）。中國低空經濟正在高速騰飛，未來又有甚麼機遇和挑戰？



中國低空經濟已具規模 成最大無人機出口國

「低空經濟」一般是指在1,000米以下空域發展的各種經濟活動，載體包括有人駕駛和無人駕駛的各種航空器，應用範圍有物流、送外賣、載客、測量等。

中國的低空經濟「飛」得有多快呢？2024年全國低空經濟市場規模超過6,700億元人民幣。根據中國民航局預測，2025年有望達到1.5萬億元。

2024年3月，低空經濟在全國兩會首次寫入政府工作報告。至今，全國已有30個省市將低空經濟寫入政府工作報告。國家發改委亦正式成立「低空經濟發展司」，體現出政府對於發展低空經濟的積極態度和決心。

國產無人機品牌DJI（大疆創新）創始團隊組建於香港科技大學，目前擁有超過70%的全球市場佔有率。（Getty Images/當代中國授權）

無人機產業是低空經濟的核心和支柱，近年來快速崛起，成為備受關注的新興產業。根據《中國民用無人駕駛航空發展報告2023-2024》，中國已連續多年穩居全球最大無人機出口國，無人機領域的專利申請量約佔全球70%，成為世界第一大技術來源國。2023年，全國無人機產業年產值達到1,520億元。

低空經濟離我們的生活有多近？未來有何機遇和挑戰？

無人機送外賣、送快遞在日常生活中已經愈來愈常見。在美團app指定商家下單，無人機即可在20分鐘左右配送到所選位置，配送費僅需幾元，非常方便快捷。

截至2024年9月底，美團無人機已在上海、北京、深圳、廣州等城市開通43條航線，累計完成訂單超過36萬單，並可為用戶配送超過9萬種商品。

無人機外賣配送服務覆蓋了辦公、景區、市政公園、醫療、校園等多種場景，比外賣員配送提效近4成，圖為美團無人機為深圳中心公園遊客配送商品。（美團官網/當代中國授權）

隨着無人機外賣在各城市的試點，未來的外賣騎手可能要變成外賣「飛手」了。目前，全國實名登記的無人機已經超過200萬架，然而全國的無人機飛手缺口卻有100萬之多。

面對這一人才緊缺的現象，全國各地的無人機駕駛員培訓班如雨後春筍般湧現，掀起了一股飛手考證熱潮。幾年前的考證人士大多由企業和單位選送，近年愈來愈多個人主動報名學習，專業飛手在未來低空經濟就業市場充滿機會。

深圳龍崗的6萬平米軍方批復空域飛行基地，是中國華南區規模最大民航局民用無人機駕駛員指定考試中心。每個月會有300多名學員來到這個室外飛行場地參加實操考試。（全球鹰（深圳）無人機有限公司官網/當代中國授權）

無人機的應用不僅僅在我們日常所見的送外賣、航拍、燈光表演中。其實，無人機已悄悄在各行各業中扮演重要角色，它們的身影可以見於灑藥降雨、電力巡檢、地理測繪、應急救援等場景。無人機不僅能節省人力物力成本，還能做到許多人類做不到的事情，在保障安全和提高效率上有很大的優勢。

2024年8月26日，江蘇省南通市，通州區十總鎮育民的農民，在水稻田間操控植保無人機噴灑農藥。（網上圖片）

翼龍-2H氣象型無人機從某高原機場起飛，在川西高原地區實施人工增雨（雪）作業。（關注森林官網/當代中國授權）

2024年8月5日，江蘇泰州，國家電網泰州供電公司工作人員操控無人機巡檢電力線路運行情況。（視覺中國/當代中國授權）

呼和浩特市消防救援支隊無人機大隊出動4架消防無人機11名指戰員參加地震實戰演練，執行災害現場偵查、圖像採集、運輸救援器材、投放保障物資等任務。（人民網/當代中國授權）

深圳引領低空經濟 加速打造「天空之城」

中國低空經濟發展一日千里，而與香港一河之隔的深圳已經「飛」在前列，竟逐「低空經濟第一城」。深圳已在10個商圈開通無人機外賣航線，並在福田口岸開設了國內首條在口岸區域的常態化無人機配送航線。

2024年10月23日，美團無人機福田口岸航線正式開航。往返港深的市民下單後最快10分鐘就能在指定降落點取貨。（美團官網/當代中國授權）

2023年，位於深圳歡樂港灣的首個城市空中交通運營示範中心正式啟用，以「空中的士」無人駕駛載人電動垂直起降飛行器（eVTOL）推出空中旅遊觀光體驗服務。

2024年，深圳累計新增無人機航線94條(累計超200條)，完成載貨飛行超70萬架次，低空載人飛行超過2.8萬次；低空經濟年產值突破900億元人民幣，前三季度同期相比增长了28.3%，走在全國低空經濟發展的前沿。

億航EH216-S無人駕駛載人航空器在歡樂港灣上空飛行，歡樂港灣將推出空中旅遊觀光體驗產品。（網上圖片）

正當內地已用無人機送外賣、載人時，香港無人機應用仍停留在燈光表演或搜救行動等。作為人口和建築高度稠密的國際大都市，香港正積極挖掘低空經濟的無窮發展潛能。

2024年，港府成立低空經濟工作組，制訂發展策略，放寬無人機限制，以及與內地商討共設低空跨境航線等。此外，美團亦在與數碼港、科學園討論開設無人機外賣的可能性。未來，香港也可能迎來低空經濟時代。

2024年被稱為中國低空經濟發展元年，但未來仍面臨不少挑戰。安全風險防控難度大、政策法規不完善、市場競爭不規範等都是急需解決的問題。隨着政策環境持續優化、技術水平不斷提升，低空經濟市場潛力有望持續被激發。

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