深圳首條海底隧道通車　為國內海底最大直徑盾構隧道

周二（1月21日）上午，深圳首條大直徑深埋跨海隧道——媽灣海底隧道正式通車。該隧道連接前海與大鏟灣港區，將進一步增強服務港區和南山寶安片區的交通能力。



媽灣海底隧道正式通車。（第一現場）

媽灣海底隧道連接前海與大鏟灣港區。（第一現場）

媽灣海底隧道通車後，將進一步增強服務港區和南山寶安片區的交通能力。（第一現場）

媽灣海底隧道連接前海與大鏟灣港區，起於月亮灣大道，向北穿越前海灣，止於西鄉大道，線路全長8.05公里。工程分為地下道路及地面道路兩部分，地下道路等級為城市快速路，雙向六車道，設計速度80km/h；地面道路等級為城市主幹道，雙向六車道，設計速度40km/h。

媽灣海底隧道包含兩條跨海盾構隧道，最大開挖直徑15.5米，是目前國內海底最大直徑盾構隧道。左線（一標）盾構隧道由「鵬城號」盾構機進行掘進，全長2060米；右線（二標）盾構隧道由「媽灣號」盾構機進行掘進，全長2063米。

雖然媽灣海底隧道的穿海里程只有1.1公里，但海底埋深的最深處達40多米，相當於十多層樓高。在行駛過程中，由於隧道採取了防水、防潮、防腐蝕和隔音工程，整體的駕駛感受和在地面上行駛沒有太大區別。

媽灣海底隧道海底埋深的最深處達40多米。（深圳衛視）

在行駛過程中，由於隧道採取了防水、防潮、防腐蝕和隔音工程，整體的駕駛感受和在地面上行駛沒有太大區別。（深圳衛視）

媽灣海底隧道的建成，對周邊的環境噪音、揚塵的控制有很大改善。（深圳衛視）

據中鐵南方媽灣項目部經理晉學華介紹，媽灣海底隧道的建成便利了周邊市民，「通車後大型貨櫃車都疏解到海底隧道裏，對周邊的環境噪音、揚塵的控制有很大改善。另外，原來走媽灣港要經過107省道以及沿江高速出去，繞一圈大概要二三十分鐘，現在只需要七八分鐘就能過去了。」

另據深圳市交通公用設施建設中心工程師蔣文濤稱，媽灣海底隧道作為深圳西部重要疏港通道，實現了南山港區與高速公路的直接連接，有效連接蛇口、媽灣港區、大鏟灣片區和騰訊未來科技城，進一步增強服務港區和南山寶安片區的交通能力。