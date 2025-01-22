「今年特別明顯」港人湧深圳食團年飯過夜　有酒店新春預訂近全滿

內媒《深圳晚報》21日報道，深圳各大酒樓餐廳的年夜飯迎來預訂熱潮，當中有不少香港顧客選擇到深圳過年，提前預訂深圳的年夜飯。



羅湖區君悅酒店。（《深圳晚報》）

去年年三十晚 深圳一間粵菜館團年飯▼

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報道指，深圳君悅酒店主席樓運營總監兼中餐行政總廚劉求財表示，目前酒店年夜飯預訂訂單中，10%左右是香港顧客訂的，大部分都是計劃一家老小一起在深圳享用年夜飯。「香港顧客來深圳吃年夜飯，這個現象在今年特別明顯，越來越多香港市民想吃到原汁原味的『深圳味道』。」

不少香港顧客在深圳享用年夜飯的同時，也選擇了春節期間預訂酒店繼續在深圳遊玩。劉求財表示，「酒店除夕當天的預訂已有80%，大年初一到初三的預訂接近100%，大部分都是香港顧客預訂吃完年夜飯後就直接在酒店入住」。

該報道又引述香港市民林先生指，他早在半個月前就提前預訂了深圳餐廳的年夜飯，計劃當天下午就和家人一起從羅湖口岸過關到深圳品嘗年夜飯。他表示，自己一家老小5人預訂了10個菜，計劃吃完年夜飯就到市民中心走走，春節期間還想去世界之窗、歡樂海岸等地打卡。