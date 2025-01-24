起源於明清的水上花市　重現百年迎春盛況　位置在哪？

「北有廟會、南有花市」！春節過大年，廣東人傳統必會逛花市買鮮花，期望新一年能夠花開富貴。粵港澳大灣區，有一項全國獨有的民俗活動——「水上花市」，已有數百年的歷史，當中以廣州和佛山的水上花市規模最大。2025年，兩大水上花市即將開鑼，過年前就與親友一同觀賞五彩繽紛的水上花海，體驗不一樣的水上買花樂趣吧！



春節｜花洲古渡 水上花市明末清初已存在

廣州水上花市明朝已有，是嶺南乃至全國的特有的春節習俗。圖為廣州荔枝灣荔灣湖水上花市。（視覺中國/當代中國授權）

廣州有句話：「未行過花街不算過年」。行花街也就是行花市，是廣東傳統的春節習俗，早在明末清初已開始發展起來，而以廣州的花市最繁盛。《廣東新語》有載，明代五羊門（今黃沙後道誼園處）對岸有稱花渡頭者，「廣州花販載花入城，從此上舟」。

據考，在明末清初，年三十到元宵期間，花農們都會沿着珠江河，將年花搖船運上岸，順着長堤的街邊一直擺到海珠廣場一帶。光緒年間《羊城竹枝詞》也有記載：「羊城世界本花花，更買鮮花度歲華」。

廣州花市有數百年的歷史，早期由民間自發的花卉種植，清代中、晚期形成迎春花市，是廣府人民群眾的春節習俗，趁墟趁花市是除夕的指定動作。

而最早的花市，是與水有關的。

廣州海珠區曉港公園內，有一塊名為「花洲古渡」的古牌坊。如果時間倒流，在明末清初的黎明時分來到此地的話，便會聞到碼頭上陣陣花香，這個花渡頭就是廣州迎春花市的源起之地。

廣州水上花市於今年1月22日至24日開鑼，掀開了永慶坊陸上花市至新春等一系列慶祝活動。圖為去年廣州水上花市花船巡遊的場景，花船遊於古雅的荔枝灣河上，為新年添氣氛。（花城視覺@小紅書/當代中國授權）

「花洲古渡」是廣州迎春花市的源起之地，就在今海珠區曉港公園內。（旅攝廣州＠小紅書/當代中國授權）

春節｜廣州水上花市於永慶坊開鑼 繽紛花船重現古時排場

廣州水上花市，以荔灣西關最有名。廣州西關荔灣湖、荔枝灣涌一帶的水上花市每年都是最具人氣的。

去年，在永慶坊碼頭荔枝灣水上一帶的鮮花巡遊活動，由穿着一身漢服的美男美女在花船上向大家叫賣的熱鬧情景令人歷歷在目。2025年廣州水上花市於1月22（年廿三）日至24日（年廿五）在西關永慶坊旅遊區盛大登場，延續「花碼頭」盛況；將水陸結合，突顯「展現+體驗」模式，由獨具嶺南特色的迎春花市為主題，花卉藝術裝置搭配花卉主題巡遊、打卡活動等一系列活動，打造水陸繁花似錦的節慶場景。陸上花市跟接於1月20日（年廿七）至28日（年廿九）開市。

花船還會在水上巡遊，穿梭於永慶坊及荔灣湖水邊，七彩繽紛的花卉看得令人心曠神怡。

位於永慶坊的廣州水上花市，去年便有一眾身穿漢服的美男美女於花船上巡遊，重現古時花市的盛況。（fransic＠小紅書/當代中國授權）

廣州水上花市別具特色，充滿廣府年味。（fransic＠小紅書/當代中國授權）

在永慶坊永慶碼頭上，身穿漢服的男女在水上花市上叫賣的場景，是春節新網紅打卡熱點。（視覺中國/當代中國授權）

晚上，永慶坊亮起的燈光落於水面，渡頭上花船金光燦爛，充滿詩情畫意。

除了水上花市外，永慶坊也有大型的陸上花市，而在碼頭旁邊也會搭建舞台進行各項表演及新春市集，令水上花市成為春節重要文化民俗活動。2025年的荔灣湖公園，將打造桃花花海和水上舞台「桃花島」，設置漫步桃花徑，穿過桃花橋便登上桃花島，還有有6米高的「桃樹王」，沉浸在桃花的浪漫世界中。

春節｜佛山水上花市屢登央視 情濃橋燈光秀浪漫滿天

佛山里水鎮水上花市的開幕式美侖美奐，曾連續兩年登上央視，令嶺南的水上花市一下子成為火紅的春節習俗。圖為2020年登上央視《潮聞天下》節目的佛山里水鎮水上花市開幕式。（佛山市委宣傳部/當代中國授權）

另一個極富嶺南特色的大型水上花市，就是位於佛山南海里水鎮的水上花市。2025年的活動名為「嶺南新春水上花市」，於1月17（年十八）至1月26日（年廿七），在里水鎮夢里水鄉景區舉行。

相比廣州，佛山的水上花市歷史只有數年，但聲名遠播，曾有兩次登上央視重點節目《朝聞天下》，展現里水鎮水上花市的開幕式場面。夜幕之下，花舟沿着河岸陳列整齊，在水中搖蕩。布置得美輪美奐的花船畫舫穿梭在「情濃橋」下，與水舞燈光秀相映成輝，橋上人聲沸騰，節日氣氛令人陶醉。

佛山里水鎮水上花市今年由1月17日至1 26日舉行，開幕式多次上央視，今年的水上花市實在令人期待。（網上圖片）

佛山里水鎮的水上花市色彩滿分，晚上情濃橋的光影秀及兩旁市集，為春節掀開序幕。（視覺中國/當代中國授權）

佛山里水鎮上還有燈光裝置，燈飾與年花相輝映。（視覺中國/當代中國授權）

佛山的水上花市極富色彩美，是灣區春節打卡熱點之一。（佛山市委宣傳部/當代中國授權）

今年活動有花市、花燈及花船表演，還有年貨、文創市集。水上花市必看的有「水上飄色」，有超過30組河上花燈及路面裝置，融合蛇年形象及里水「三花一魚」的文旅元素。在那裏，白天有非遺魚燈、四喜財神祈福金龍、才藝表演等；晚上則有沉浸式光影演藝夜游項目「里水花月夜」，光影融合唯美動人，若是新春前到佛山遊玩的話千萬不要錯過！

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