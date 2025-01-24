農曆新年北上購物　港人離境記得退稅　需滿足咩條件？

港人北上深圳購物應如何退稅？深圳市口岸辦近日進行詳細介紹，退稅條件就包括，需同一日在同一退稅商店購物500元（人民幣，下同）及以上等。



據《深圳晚報》報道，深圳市口岸辦相關負責人稱，同一境外旅客退稅須同一日在同一退稅商店內購買退稅物品的金額達到500元及以上；退稅商品應尚未啟用或消費符合條件。

此外，旅客購買的退稅商品離境日期離購買日不超過90天；所購退稅物品由境外旅客本人隨身攜帶或隨行托運出境才可以辦理離境退稅。

而旅客在退稅商店購物時，需找商家索要境外旅客購物離境退稅申請單和銷售發票，作為退稅的「入場券」。旅客需要備齊退稅物品、申請單、發票以及自己的有效身份證件，前往口岸的退稅物品驗核點。

文錦渡口岸離境退稅。（深圳口岸發布）

海關工作人員檢查無誤後，會在申請單上蓋章確認。旅客最後前往離境退稅代理點，憑藉蓋好章的申請單、發票和身份證件辦理退稅手續。增值稅將通過銀行轉帳或現金的方式退還。

退稅地點方面，深圳市口岸辦相關負責人介紹，深圳目前設置有三個離境退稅代理點，分別位於蛇口郵輪母港、深圳寶安國際機場和文錦渡口岸。

值得注意的是，不同稅率的商品退稅率也不一樣。適用增值稅13%稅率的商品，退稅率是11%；適用增值稅9%稅率的商品，退稅率是8%。因此，旅客在購物時也需要關注商品的稅率信息，以便更好地清楚退稅金額。