深圳萬象城「即買即退」吸港人消費　一文睇清商店名單及退稅流程

12月11日起，深圳試行離境退稅「即買即退」措施，境外旅客在深圳的試點商店內消費滿500元（人民幣，下同），只要持單據及《境外旅客購物離境退稅申請單》，便可當場領取以人民幣現金支付的實退增值稅款。

深圳首批離境退稅「即買即退」試點商店均位於羅湖區萬象城。記者今日（13日）到萬象城觀察，發現境外旅客試點商店實際只有18間，並非官方公布的「首批23家」，且消費者要在商場的「集中退付點」辦理退稅手續，並必須經由寶安機場或蛇口郵輪中心離境，方可成功退稅。



萬象城一樓客服人員稱，目前商場有18間試點商店，包括Louis Vuitton、Ferragamo，Balenciaga、GUCCI、Montblanc、Piaget等，但暫未能在店內即時退稅，消費者購物後，需要到位於萬象城二期一樓的離境退稅「即買即退」集中退付點退稅；萬象城試點商店名單會每個月實時更新。

萬象城「即買即退」試點商店名單。

客服人員介紹，境外旅客要享受「即買即退」，必須是在內地連續居住不超過183天，購物後17天內要離境，且只能經由國際港口離境。換句話說，若港人要享受即買即退稅優惠，必須經深圳寶安機場或深圳蛇口郵輪中心離境回港，不能經羅湖、福田、深圳灣等陸路口岸離境。

據介紹，同一境外旅客同一日在同一退稅商店內，消費金額在500元至11萬元之間，就可在店內辦理「即買即退」；旅客亦可在幾間商店購物後，再到服務中心一次過退稅。在扣除手續費後，退稅率為百分之9。以旅客消費10000元為例，退稅後可即場收到900元退稅款。

離境退稅「即買即退」集中退付點的工作人員介紹，境外旅客退稅前，需要提供所持信用卡辦理足額預授權擔保，再現場領取退稅現金；若旅客在購物後17天內沒有離境，將經由信用卡取回退稅款。

工作人員稱，截至12月13日，只有兩位消費者享受即買即退稅，其中一位是港人，「他之前在蛇口做過離境退稅，看到我們這邊宣傳，他就來正好走一單試一下，確實方便很多」。工作人員透露，之後會將這項服務推廣到深圳其他商場。

值得注意的是，「即買即退」目前只針對萬象城的試點商店，若在其他退稅商店購物，即使是同一品牌，境外旅客消費後需退稅，仍需要到深圳寶安機場和深圳蛇口郵輪中心處理退稅手續。

反向買名牌？ GUCCI：退完稅肯定比香港平

記者分別到萬象城的LV和GUCCI查詢有關「即買即退」服務。雖然試點商店名單上有LV，但LV 店內未有放置「本店為即買即退商戶」的標誌，店員更表示未有接到通知可以做即買即退，「不行，不行，我們這邊做不了即買即退」，店內只可以開具收據和退稅單，由客人自行到機場和蛇口港退稅。

至於內地和香港的LV商品價格差多少，店員則稱，由於每款商品價格不同，且需要根據退稅點規定，所以並不清楚可以優惠多少。

Gucci 店內也未放置「本店為即買即退商戶」的標誌，但店員表示可以做「即買即退」，雖然每款商品在深圳和香港價格可能不同，但在深圳退完稅後「肯定比香港便宜」，而且在可以退稅前就已經有很多港人到內地購買。

「即買即退」政策已在北京、上海、廣州、杭州、成都試行，深圳為全國第6個試點城市。

除了深圳，大灣區是不少港人的熱門旅遊地。今年4月，廣州推出了「即買即退」政策，若港人在廣州消費後經深圳回港可以退稅嗎？記者向廣州市稅務局咨詢，獲告知「不可以」，若境外旅客在試點商店購買可退稅物品後，必須經由廣州白雲國際機場口岸離境。